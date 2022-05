La crónica de Amilibia: El presi es un ectoplasma exótico

El presi, ectoplasma exótico, no quiere salir del plasma porque en realidad ahí se encuentra en su hábitat natural. Como Bruce Willis en «El sexto sentido» y Nicole Kidman en «Los otros», está muerto y no lo sabe. O Bolaños no se atreve a decírselo. Así lo ven algunos analistas de la cosa, y si no comparece ante la Prensa es para evitar descomponerse en directo, como el conde Drácula cuando le da el sol. Para evitar esas habladurías y otras, y enfrentarse a Cuca Gamarra con cierto tono vital, Bolaños le aconseja que haga el «haka» maorí de los All Blascks antes de comparecer en el Congreso y de sentarse a la Mesa de Diálogo con Pere Aragonès. Mucho trabajo, demasiado para inquietarse por la inflación, la séptima ola del Covid y la próxima huelga del transporte, por ejemplo.

El Banco de España vocea de vez en cuando alguna verdad, pero Él permanece sordo a toda alerta. Tampoco ahora le afectará mucho el aviso de la UE: España no saldrá de la crisis hasta finales de 2023, nos dicen. Este viejo que le grita al televisor recuerda que entró en crisis en los 40, con la posguerra y la cola de racionamiento, y todavía no ha salido de ella. Prácticamente vivimos en una crisis eterna y en una campaña electoral constante, y todo ello se ha convertido en una tradición larga, casi un vicio que, como las telenovelas turcas, cuesta mucho abandonar. Además, ahora nos echan de propina una superproducción de espías: «Pegasus».

Dicen las lenguas viperinas que el Rey fue a Abu Dabi para hablar con su Padre por un fijo. Prudencia real. El Emérito vendrá, pero no dormirá en la Zarzuela. Por si los fantasmas.