Carla Vigo se busca la vida repartiendo propaganda: “Vivo con mi novio en la casa de sus padres”

No tiene buena suerte Carla Vigo como actriz. La sobrina de la Reina Letizia vio frustrado el espectáculo que iba a interpretar junto a Rafael Amargo y se tiene que buscar la vida lo mejor que puede. Hace unos días la vieron en una superficie comercial repartiendo propaganda de una compañía eléctrica. No es un trabajo estable, como ella misma nos dice “es verdad que estuve realizando esa labor, pero tengo muy claro que mi futuro está en el mundo artístico. Voy a intervenir en un cortometraje dirigido por mi amiga Josele Román y sigo estudiando baile e interpretación. Pero mientras salen nuevos proyectos tengo que hacer otras cosas para ganarme un dinero”.

La situación no está como para que pueda independizarse. ¿Con quién vive ahora?

Con mi novio, en la casa de sus padres. Seguimos allí de momento.

¿Tiene relación con su tía Doña Letizia?

De ese tema no voy a hablar, ya sabes que no me gusta contar cosas de mi familia.

Se contó que se ve de vez en cuando con sus primas, Leonor y Sofía…

Me va a perdonar, pero le repito que de eso no hablo.

El cortometraje lleva el título de “Cambio de planes” y Carla será la protagonista. La trama gira en torno a la vida de una chica joven que trabaja en un tablao flamenco y aspira a convertirse en una gran bailaora. Precisamente, tiene cierta similitud con las aspiraciones profesionales de Carla, porque es una gran aficionada al flamenco y, dicen, lo baila muy bien.