Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, se sincera: “¿Quién no ha ayudado a un familiar a encontrar trabajo?”

Carla Vigo se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más conocidos para la opinión pública. Ya no solo por su condición de sobrina de la Reina Letizia, sino por su trabajo sobre las tablas en la adaptación de “Yerma” de Rafael Amargo, que le ha permitido codearse con otros típicos de la farándula. De hecho, la joven ya posa en los photocalls y ha concedido alguna que otra entrevista a varias revistas del corazón, pero todavía hay quien cuestiona su valía como actriz y achaca su éxito a su parentesco con la esposa del Rey Felipe VI.

La prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía recibe cientos de mensajes cada día en los que la acusan de haber utilizado su cercanía a la Casa Real para conseguir el trabajo en la obra de Rafael Amargo, y ante estos reproches, Carla Vigo ha estallado a través de sus redes sociales. “Yo es que ya no sé cómo lo tengo que decir, si en chino o qué. Punto uno: el dinero que gano es por mi trabajo”, ha comenzado señalando la joven artista. “Punto dos: si Rafa hubiera visto que no valgo, me hubiera dicho que no me contrataba”, añade.

Poco después, ha sido la propia Carla Vigo quien ha dejado caer que todo el mundo ha aprovechado alguna vez la ayuda de algún familiar para encontrar un trabajo. “Punto tres: ¿quién no ha ayudado alguna vez a un familiar o amigo a encontrar un trabajo o ha utilizado, por ejemplo, que su familia tenga una empresa y le metan ahí a dedillo? Tampoco es malo, es simplemente un empujón y cada uno tiene una circunstancia en la vida y hay que saber cuáles son las ventajas que tienes y las desventajas”, ha sentenciado.

Parece que, de forma sutil o indirecta, Carla Vigo reconoce que, de alguna forma, su condición de sobrina de la Reina Letizia le ha venido bien para llegar hasta donde ha llegado, aunque se trata solo de un “empujón” que de nada valdría si, de verdad, la joven no tuviera talento como actriz.