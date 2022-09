José Miguel Fernández Sastrón: “Vivir de la música es hoy más complicado que hace quince años”

José Miguel Fernández Sastrón estuvo casado con Simoneta Gómez Acebo, prima de Felipe VI, y eso le dio un perfil social que nunca utilizó. Ha preferido siempre la discreción y el perfil bajo. Tiene un currículum profesional importante. Es un compositor reconocido en el mundo musical y artístico. Sobre todo, es referencia en el sector publicitario. Muchos de los temas que acompañan los anuncios televisivos y radiofónicos son suyos. Ha sido presidente de la SGAE y durante ese tiempo abandonó su faceta como compositor. No le parecía honesto estar «en misa y repicando». Desde hace unos meses tiene un programa de radio, «La noche cómplice», con un formato diferente. Más que entrevistas, son conversaciones con amigos. Ramoncín, Teddy Bautista, Augusto Algueró, hijo de Carmen Sevilla, y el abogado José Stampa Casas son algunos de sus invitados.

¿Cómo va el programa?

Estoy muy contento porque la respuesta por parte de las personas a las que convoco es estupenda. Se sienten cómodos. Más que entrevistas, porque no soy periodista, son charlas con amigos. El horario nocturno permite estar con menos presión.

Ha entrevistado a Teddy Bautista. Estuvo con él en su candidatura cuando le eligieron presidente de la SGAE. En su día no acabaron bien...

Así es, en 2007. Al final del mandato tuve muchas discrepancias con Teddy en la manera de ver determinadas cosas. La sorpresa fue encontrarme con gente que le hacía la ola cuando estaba en el cargo y casi genuflexiones cuando coincidían en los pasillos y luego cuando ya no tenía poder le dedicaban críticas.

¿Le da tiempo para hacer más cosas?

Sí, claro. Lo que pasa es que estoy muy centrado en «La noche cómplice» porque yo lo hago todo y eso lleva mucho tiempo.

¿Y qué le dicen sus hijos y sus amigos?

Lo que me aseguran es que les gusta. No sé si me dirían lo contrario (risas) porque me ven ilusionado. Lo que sí puedo asegurar es que los invitados se van contentos.

Jose Miguel Sastron, ex presidente de la SGAE. (Cristina Bejarano)

¿Alguno de sus tres hijos quiere dedicarse a la música?

Les gusta, y el mayor la interpreta conmigo. Toca la guitarra, canta y tiene sentido musical. Hacemos sesiones pero como aficionado. Mi hijo ha comprendido que vivir de la música es complicado y prefiere otras cosas.

Lo que tienen claro es que no desean un perfil público.

Tienen su vida y quieren mantenerla al margen de la imagen más conocida de sus padres. Su madre es la hija de la Infanta Pilar y prima directa del Rey, y ha tenido una vertiente mediática. Yo también la tuve al estar casado con ella.

Su hija se parece mucho a Doña Pilar cuando era joven.

Me lo dicen y estoy encantado porque yo quería mucho a mi suegra. Era una mujer que te hacía la vida fácil.

Don Juan Carlos decía que como en casa de su hermana Pilar no se comía en ningún sitio.

Le gustaba mucho la cocina.

Le regaló a los Reyes su canción por la boda. ¿Haría un tema a la Princesa Leonor?

La época en que yo lo hice estaba en ese entorno familiar. Tenía y tengo un sincero afecto por el Rey Felipe. Hoy no tengo trato y por lo tanto sería raro.

Ahora parece que es más fácil dar a conocer un trabajo musical con tantas plataformas.

Más fácil y más difícil. Vivir de la música es hoy más complicado que hace quince años. Durante muchos años yo sí lo he hecho.