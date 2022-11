Meghan Markle, en su último podcast: “No vas a gustar a todo el mundo, el objetivo es que te respeten”

Una semana más, Meghan Markle vuelve a la carga con un nuevo episodio en su podcast ‘Archetypes’. El de este martes, llamado “To ‘B’ or not to ‘B’”, la duquesa habla con líderes empresariales y emprendedores, como Mellody Hobson, la presidenta de Starbucks que fue la primera mujer negra en presidir una empresa del S&P 500, y Victoria Jackson, magnate del maquillaje y amiga de Meghan.

En este nuevo lanzamiento, Markle ha afirmado que las “mujeres de mentalidad fuerte” son tildadas de “difíciles” porque es una palabra clave para decir el insulto en inglés “b**ch”, al que ha denominado como “palabra B” para no pronunciarla, y ha dicho que aunque “no vas a gustar a todo el mundo, el objetivo puede ser que te respeten”. Asegura que la “palabra B” se utiliza para “iluminar con gas” a las mujeres que saben lo que quieren.

La duquesa además, asegura que no le gustaba la palabra “prepotente” y admite que modera su comportamiento para evitar ser percibida de esa manera.

Los duques de Sussex FOTO: Peter Dejong AP

Describiendo lo que la gente quiere decir cuando dice “b**ch”, Meghan dice: “Lo que estas personas están implicando cuando usan esa palabra tan cargada, es que esta mujer, ‘Oh, es difícil’. Lo que en realidad es un eufemismo o probablemente ni siquiera es un eufemismo. En realidad es una palabra clave para la ‘palabra B’”.

Recuerda que cuando era niña la gente decía “‘los palos y las piedras pueden romper tus huesos, pero los nombres nunca te harán daño’. Pues bien, eso era una mentira descarada. Por supuesto que los nombres duelen. Pero qué ocurre cuando utilizamos ese dolor para alimentar un propósito, cuando la palabra con B se grita con una intención, pero eres capaz de dejarla pasar y recordar todas las otras palabras con B que te describen mejor. Hermoso, bendecido, brillante, seductor, dichoso, deslumbrante. Elige la que quieras”.