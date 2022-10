Meghan Markle: Las 5 frases sobre su pasado como “chica del maletín” que no tienen desperdicio

Meghan Markle ha lanzado este martes su último podcast de ‘Archetypes’ junto a Paris Hilton en el que habla sobre su pasado como “chica del maletín” en el programa ‘Deal or No Deal’ de la cadena NBC, donde trabajó en la segunda temporada hace 16 años y renunció después de solo unos pocos episodios porque se sentía como un objeto, solo apreciada por la “belleza, no cerebro” y tratada como una “tonta”.

Sobre estos 34 episodios en los que apareció entre 2006 y 2007, mientras se hacía un hueco en el mundo de la interpretación, ha hablado la duquesa de Sussex, dejando estas 5 frases que no tienen desperdicio:

1. “Estaba realmente agradecida como actriz por tener un trabajo. Eso podría pagar mis cuentas. Tenía ingresos, era parte de la Unión, tenía seguro de salud, era genial”.

2.“Hubo momentos en los que estaba en el plató de ‘Deal or No Deal’ y pensaba en la época en la que trabajaba como becario en la embajada de Estados Unidos en Argentina, en Buenos Aires, y se me valoraba específicamente por mi cerebro. Aquí se me valoraba por todo lo contrario”.

3. “Antes de las grabaciones del programa, todas las chicas hacíamos cola. Y había diferentes estaciones para que te pusieran las pestañas, o las extensiones, o el relleno del sujetador. Incluso nos daban vales de bronceado en spray cada semana, porque había una idea muy estereotipada de cómo debíamos lucir. Se trataba únicamente de la belleza y no necesariamente del cerebro”.

4. “Acabé abandonando el programa. Yo era mucho más de lo que se mostraba en el escenario. No me gustaba sentirme forzada a ser todo apariencia. Y poca sustancia”.

5. “Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y que se enorgullezca de esas cosas”.