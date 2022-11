La emotiva carta que la Reina Isabel II envió a Cristiano Ronaldo tras la muerte de su bebé

Cristiano Ronaldo se ha abierto como nunca en una entrevista con Piers Morgan publicada en el diario británico “The Sun”. El futbolista se ha pronunciado por primera vez sobre la dura pérdida a la que él y su pareja, Georgina Rodríguez, tuvieron que hacer frente el pasado mes de abril, cuando falleció durante el parto uno de los mellizos que esperaban. “Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, confesó.

Tanto él como la influencer recibieron numerosas muestras de cariño de parte de sus millones de fans en todo el mundo, y lo que nadie podía imaginar es que entre esos mensajes de afecto se encontraba también el de la mismísima Reina Isabel II. El deportista ha revelado que la difunta monarca le envió una misiva para trasladarle su pésame tras la dura pérdida de su bebé. “También recibí una carta de la familia de la Reina. Me sorprendió mucho. Me daban sus condolencias”, explica a lo largo de la entrevista.

Cristiano Ronaldo en una imagen reciente FOTO: Armando Franca AP

Aunque Cristiano Ronaldo no ha querido entrar en detalles sobre el contenido de la carta que le hizo llegar la Familia Real británica, de sus palabras se entiende que mantiene un vínculo más o menos estrecho con los Windsor. De hecho, él también les hizo llegar un mensaje de condolencias cuando la Reina Isabel II perdió la vida el pasado mes de septiembre: “Presento mis respetos a su memoria y lamento esta pérdida irremplazable con el país que he aprendido a llamar hogar. Mis pensamientos y oraciones están con la Familia Real”.

Después de esta confesión, Cristiano Ronaldo continuó profundizando en sus sentimientos tras la pérdida de su bebé. “Nunca me había sentido triste y feliz al mismo tiempo, lo he tratado de explicar a mi familia y amigos cercanos. No sabes si llorar o sonreír, porque es algo a lo que no sabes cómo reaccionar. No sabes qué hacer, para ser honesto”, lamenta ante Piers Morgan.