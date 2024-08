Así pinchó Harry a Guillermo para hacerle estallar: el feo que le hizo a Kate Middleton en público

Kate Middleton está viviendo su año más convulso, con muchos momentos que le gustaría olvidar y dejar atrás en el pasado cuanto antes. El mes de enero pasó por quirófano para someterse a una misteriosa “cirugía abdominal”, que le hizo sufrir la ira de la opinión pública y mediática por mantener los detalles en secreto. En marzo se vio obligada a confesar que estaba librando una ardua batalla contra el cáncer, además de expresar su deseo de hacerlo en la más estricta intimidad, especialmente para proteger a sus hijos de todo el revuelo. Así se refugió en su recuperación y en su familia, siendo anecdóticas sus apariciones públicas, primero a hurtadillas y después en eventos clave para la representación de la Corona. Pero en este tiempo hay quien le ha añadido un dolor extra e innecesario, como así señalan ahora que supuso el comunicado que redactaron el príncipe Harry y Meghan Markle cuando el mundo quedó conmocionado al conocer su enfermedad.

“Deseamos salud y curación a Kate y la familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, era el escueto mensaje que los duques de Sussex redactaron y compartieron para mostrar su apoyo a su cuñada. Sin embargo, el príncipe Guillermo y la propia Kate Middleton no se tomaron nada bien esta mención, llegando a creer que se trataba de un desaire público. Una nueva provocación. Así lo aseguran desde ‘The Independent’, medio elegido para compartir su pesar ante la mala nueva: “A diferencia del resto del mundo, a Guillermo no le irritó lo irónico que parecía el deseo de privacidad de su hermano y su cuñada. En cambio, se molestó por un pequeño, pero significativo, detalle”, comienzan a desgranar lo que los príncipes de Gales entendieron como una forma sutil de ofenderla en público.

Ha sido una supuesta persona cercana al príncipe Guillermo quien ha filtrado el enfado mayúsculo que se pilló cuando leyó el comunicado de su hermano pequeño y Meghan Markle. Y no por lo que se criticó y se entendió como una chanza, por hablar de privacidad y paz, sino por el detalle de referirse a ella, con el mundo como testigo, como Kate: “El primogénito de Carlos IIIse ofende cuando la gente la llama así, porque ella ha pedido que la llamen Catherine. Es un deseo bastante simple de respetar. Estoy seguro de que a Meghan no le gustaría que su cuñada comenzara a llamarla públicamente ‘Meghan Markle’”, destacan desde el citado medio. El mismo que reconoce que este gesto podría no ser tan importante para el común de los mortales, pero que Harry sabe a ciencia cierta que iba a sacar de sus casillas a su hermano mayor, así como a la propia princesa.

El príncipe Guillermo recibió ese comunicado como “una irritación completamente innecesaria y deliberada”. Toda una ofensa que no podía responder por el papel que ocupa como heredero al trono británico, pero que sí trasladó a sus personas de confianza. Una de ellas le habría traicionado al filtrar este enfado a la prensa: “Estaba muy furioso porque usaran su nombre de manera incorrecta y aconsejó encarecidamente a Meghan y Harry que usaran Catherine para futuras declaraciones si alguna vez esperaban una reconciliación”. Algo improbable hoy en día, teniendo en cuenta que no median palabra, se esquivan cuando coinciden en Reino Unido y no dan un paso para acercar posturas, ni tan siquiera en acontecimientos familiares que les debería unir como la muerte de su abuela o la enfermedad de su padre.