Los ausentes, los de negro y el Rey más elegante

Madrid amaneció ayer cubierto de banderas de España y fotos de la Princesa de Asturias. Yo salí muy pronto de casa, había menos tráfico y se sentía día de fiesta sin serlo. La gente tiene ganas de soñar, de celebrar algo bonito y colorido ante un panorama poco ilusionante políticamente en nuestra España. Leonor, con su sonrisa y su mirada limpia y transparente, es un soplo de ilusión y esperanza, pero jurar la Constitución ante un presidente en funciones que quiere fagotizar esa Constitución por un puñado de votos y aliarse con todos aquellos precisamente que no estuvieron presentes en las Cortes, y los que decidieron vestir de negro como Yolanda Díaz, que son enemigos de todo lo que suene a España y a Monarquía, resulta cuanto menos desalentador. Las calles estaban repletas de personas por donde iba a pasar el cortejo desde prontísimas horas de la madrugada. La Familia Real iba en dos coches Rolls Royce Fanton que se hicieron especialmente para Franco. En uno, los Reyes ,y en el otro, la Princesa de Asturias y su hermana Sofía. La organización perfecta.

Recepción oficial en el Palacio Real por la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria PHOTOGRAPHERS

Llegaron al edificio de Las Cortes, maravillosamente engalanado con un enorme baldaquín cubriendo la entrada principal. Allí les esperaba la presidenta, Francine Armengol , horrible vestida, pero de ella no se puede esperar mucho más. Expectación por saber cómo sería la indumentaria de la Familia Real. Me gustó el traje de chaqueta pantalón blanco cruzado de Leonor, apostando a algo seguro de no equivocarse. Pelo recogido, muy bien y suavemente maquillada, llevaba el Toisón de Oro en el lado izquierdo de su chaqueta a modo de broche. La Reina, correcta; el vestido de la Infanta Sofía no me pareció muy adecuado. El Rey, imposible ir más elegante y estupendo. Dentro del hemiciclo se fueron colocando en sus lugares y llamó la atención lo tensa y poco sonriente que estaba la Reina Letizia. Que a partir del momento de la mayoría de edad que hoy cumple nuestra Princesa jurando la Constitución será Reina consorte. De las once monarquías europeas solo la nuestra jura la Constitución, un acto en el que se compromete con el pueblo español y sus gobernantes a estar al servicio de la Nación y someterse a lo que la ley que rige dicha Constitución se cumplirá a rajatabla. Leonor juro con voz firme ante la mirada de sus padres, y ante senadores, diputados y otros muchos personajes que formaron parte, en los últimos 40 años, de la política de nuestro país. Le impusieron la medalla del Congreso y del Senado. El Rey, en un gesto muy tierno, se las colocó y también arregló la coleta. La complicidad entre la Princesa y su padre se comprobó en todo momento, miradas de cariño y aprobación , no así la Reina que como todos notamos estaba muy seria y un poco ausente, algo debería ocurrirle. Eché de menos al Rey Juan Carlos y a la Reina Sofía, abuelos de Leonor. Ha debido de ser doloroso para ellos no acompañarla. A partir de ahora esperemos conocer mucho más a la Heredera al trono.