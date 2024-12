El feo gesto de Carlos III a Kate Middleton delante del emir de Qatar

Kate Middletonpoco a poco va recuperando su vida, aparcada por culpa del cáncer contra el que batalla desde el pasado mes de enero. La agenda oficial sigue sin contar con ella en actos públicos, aunque siempre le reservan un hueco por si se encuentra con fuerzas suficientes como para afrontar un reto. Eso sí, mide con mimo qué evento merece la pena hacer el sacrificio de poner su salud en riesgo y, sobre todo, alejarse unas horas de sus tres hijos, a los que se ha dedicado en cuerpo y alma estos meses, además de sanar. Por ejemplo, no lo ha dudado y ya había confirmado con anterioridad que estaría junto a su marido, el príncipe Guillermo, acompañando al Rey Carlos III de Inglaterra y la Reina Camillaen la ceremonia de bienvenida del emir de Qatar, así como de su esposa.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo junto al Emir de Qatar y la jequesa Gtres

Todas las miradas estaban fijadas en ella. Era de esperar, cada vez que reaparece tras unos días alejadas del foco y en plena lucha contra el cáncer, los medios le prestan especial atención. El público quiere cómo se encuentra, más ahora que ha terminado el tratamiento de quimioterapia el pasado mes de septiembre. De ahí que no haya pasado desapercibido el feo gesto que ha tenido con ella su suegro, quien desde que batallasen juntos con sus respectivos cánceres parecía que habían estrechado lazos. Ahora esto se ha puesto en duda.

Todo ha sucedido cuando los reyes Carlos y Camilla se encontraban recibiendo a sus invitados de Qatar, que durante este martes y miércoles están de viaje de Estado por Reino Unido. Como anfitrión, el monarca saludaba a todos los asistentes, aunque el desconcierto llegó cuando los príncipes de Gales subieron los últimos escalones y se encontraron de frente con él. Kate Middleton realizó la protocolaria reverencia a su suegro, al encontrarse en un acto oficial. Pero el feo ha llegado cuando él, nada más verle el rostro, le ha apartado la cara de golpe, dejándola a media reverencia y sola en su gesto de respeto. Su marido ha permanecido impasible ante la polémica escena de la que muchos están hablando ahora en redes sociales. Lo ha visto, pero poco o nada podía reprocharle a su padre ahí. No era el momento.

Instante en el que Carlos III ve a Kate antes de ignorarla Twitter

Así, la ceremonia de recepción del emir de Qatar y su esposa ha continuado con total normalidad, celebrándose después un almuerzo en el que han compartido manjares y confidencias. Kate Middleton ha querido apostar fuerte en su reaparición, al menos sí en cuestiones de estilo. Ha elegido para ocasión un conjunto en color borgoña muy favorecedor, formado por un abrigo de corte midi muy aplaudido por las expertas en moda. Un tocado, unas botas altas de piel y unos guantes completaban su look, además de protegerle de las bajas temperaturas de la capital británica. Pese a lo comentado de su aparición, parece que no formará parte de la comitiva real que acompañe al invitado, pues no se espera que esté en la cena de gala que tendrá lugar esta noche. No desean forzar la maquinaria y tentar a la suerte, quieren dar pasos seguros en su recuperación, mientras retoma poco a poco sus compromisos en la agenda oficial, pero sin ninguna prisa.