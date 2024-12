Comunicado urgente sobre la salud de la reina Camilla: de nuevo de baja

Este año no ha sido especialmente bueno para la Familia Real británica, pero los últimos coletazos del 2024 estás siendo complicados. Al cáncer del Rey Carlos III de Inglaterra, el de la princesa de Gales, Kate Middleton, así como el de la duquesa de York, Sarah Ferguson, se le suman los problemas de salud de la reina Camilla, que mantienen ahora muy preocupados a su pueblo. Ha habido más desgracias en la familia, también otros desaires de miembros satélites como el príncipe Andrés o el príncipe Harry en equipo con Meghan Markle. Pero mientras se creía que comenzaban a llegar buenas noticias, como el final del tratamiento de quimioterapia de la mujer del príncipe Guillermo, llega el revés médico de la infección de pecho de la consorte. Un mal que ha generado una gran alarma, especialmente ahora que desde Casa Real han emitido un nuevo comunicado urgente para confirmar los peores presagios: Camilla tendrá que permanecer de baja y no afrontará, por el momento, más responsabilidad de la Corona.

La reina Camilla en los Premios Booker Gtres

Ante la baja médica de Carlos III y su nuera, el príncipe de Gales y su suegra tuvieron que intensificar su presencia mediática. Su agenda oficial echaba humo, lo que ha terminado por pasar factura a Camilla, que a sus 77 años parece que ha empeorado en la infección en el pecho. Los síntomas parecían remitir con el paso del tiempo, de ahí que se le viese en algunos actos de representación de la familia, aunque haya vivido algún contratiempo. Pero ahora se le ha apartado de manera inmediata de toda actividad y tan solo debe preocuparse en recuperarse de su afección. Estas son las órdenes de los médicos que va a respetar, como así han dado a conocer desde el gabinete de comunicación de La Firma. Al comprobar que la infección no remite, han decidido excusar su ausencia de los próximos actos públicos, para así no acrecentar la preocupación reinante ante cancelaciones in extremis.

Esto incluye una cita importante que estaba marcada en el calendario oficial. Se trata de la visita del emir de Qatar y su esposa, quienes han sido invitados a un viaje de Estado por el Rey Carlos III y la propia Camilla. Ahora ella no podrá estar por recomendación médica. La afección no parece encontrar mejoría y en ocasiones los síntomas le impiden afrontar tareas recogidas en la agenda oficial. Ya han sucedido varias cancelaciones, lo que pone el foco en su salud. Para gestionar mejor esta crisis, han preferido apartarla definitivamente a la espera de una mejoría y así no avivar los titulares de manera recurrente con cada modificación o imprevisto.

Carlos III y Camilla, en el balcón de Buckingham Gtres

Eso sí, desde Casa Real se guardan un as en la manga para dar esperanzas al pueblo y atraer esos buenos titulares que sí alegran en Buckingham. Mientras que ya se ha confirmado que este martes no estará en el Desfile de la Guardia a Caballo que se realizará en honor del emir de Qatar con todos los miembros de la Familia Real, menos Camilla, sí que podría dar una sorpresa. Dejan abierta la posibilidad de que se presente en el último momento y acompañe la comitiva en palacio, para almorzar, ya a resguardo en el interior y no fuera en pleno frío mes de diciembre. Seguramente, llegado el momento, se informará in extremis si finalmente se encuentra lo suficientemente recuperada como para arreglarse y comer con sus invitados. Desde palacio dejan abierta la línea en sus redes sociales para futuribles anuncios que actualicen el estado de salud de la reina Camilla pero, por el momento, dejan claro que debe sanar antes de continuar con tan ajetreada rutina.