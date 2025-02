El fiestón que la infanta Sofía prepara con sus amigas de Gales

La infanta Sofía siguió los pasos de su hermana, la princesa Leonor, a la hora de confiar su educación secundaria en Gales. La UWC Atlantic College ha sido su hogar estos dos últimos años, cumpliendo los mismos hitos que ha realizado su hermana como heredera al trono de España. Ella está teniendo una formación idéntica, lo que le ha llevado a saborear las mieles del internado de Gales, uno de los más prestigiosos del mundo, donde no solo ha estudiado el Bachillerato Internacional junto a otros hijos de grandes fortunas. También ha podido atesorar buenos amigos gracias a la amplia propuesta de actividades de lúdicas que propone el centro para hacer inolvidable la estancia de sus alumnos. No todo es hincar los codos en el pupitre y asimilar información útil para el desarrollo personal y académico. También se reservan en el calendario fiestas que son muy esperadas por todos. Así, ya se fija la mirada en la próxima, para la que ya se cuentan los días.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, durante un paseo por Palma de Mallorca. Ballesteros EFE

En tan solo tres meses acabarán las clases en Gales. La infanta Sofía, junto al resto de compañeros de segundo curso, se despedirán del centro para iniciar sus carreras universitarias en prestigiosas facultades repartidas por el mundo. Antes, se despedirán por todo lo alto. El fiestón está previsto para el próximo sábado 24 de mayo, como así anuncian desde el propio centro: “Es el último día para los alumnos de este año. Son las celebraciones de despedida, de hecho, todos deberán abandonar el campus a las 23:00 horas para poner rumbo al aeropuerto”.

Se les acaba la experiencia que marcará sus jóvenes vidas, pero lo hacen con una celebración con la que despedirse sin escatimar en gastos, rodeados de los suyos. Invitados están los padres de los alumnos, también los Reyes Felipe VI y Letizia, aunque la hermana Leonor no podrá acompañarles al estar centrada en su formación como guardiamarina a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Cada alumno puede llevar cuatro acompañantes, por lo que no se descarta que la Reina Sofía pudiese acompañarles también.

La infanta Sofía en Gales Gtres

Sea como fuere, la infanta Sofía piensa lucir sus mejores galas. No es tanto su deseo, sino más bien una cuestión estilística sobre la que no cabe negociación. El dress code impone los looks de gala, aunque bien es cierto que la fiesta es organizada por los propios alumnos, lo que les ofrece cierta libertad de movimientos. Siempre deben respetar unos tiempos, como el momento en el que reciben los diplomas que les acreditan tras finalizar sus estudios, así como un instante para que los profesores les ofrezcan unas palabras. Pero no deja de ser una fiesta, donde incluso algunos de los 160 alumnos pueden mostrar sus dotes con instrumentos o cantando. Pero no puede faltar esos bailes con los que liberar tensiones y poner el broche de oro a dos años de privilegiados estudios, cuyo coste se estima en 76.500 euros por alumno. Qué menos que dejar que se desmadren un poco en su último día.

Se trata de un acto privado para los alumnos de segundo curso y sus familias. Como viene siendo habitual, el celo con el que el internado de Gales trata a sus alumnos les impide dar demasiados detalles. Especialmente sobre la más ilustre de todos ellos, primero la princesa Leonor y ahora su hermana Sofía. Aun así, desde Casa Real se espera que compartan instantáneas de esta velada, como ya hiciesen en su día con la heredera al trono, con el castillo de St. Donat’s como telón de fondo. Ese en el que posó la infanta el primer día de clase, el que ha sido su hogar durante dos años, y que a buen seguro estará en su recuerdo de por vida. Y es que aquí ha saboreado por primera vez en su vida cierta libertad, alejada de su familia y los protocolos palaciegos, siendo una adolescente más con sus amigos de pupitre.