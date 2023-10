La infanta Sofía se pierde una gran fiesta en Gales por cumplir con su hermana Leonor

Este mes de octubre es de vital importancia para la princesa Leonor, heredera al trono de España. Su agenda oficial está plagada de actos, así como la institucional y también la más privada y personal. En todos los instantes relevantes de su vida, su hermana ha sido uno de sus principales apoyos. Y es que la infanta Sofía ha sabido estar al lado de ella siempre que lo ha necesitado. Sin embargo, ahora la menor del clan real tiene sus propios compromisos que le impedirán estar en algunos de los eventos más destacados en la hoja de ruta de la princesa para este mes.

La hija pequeña del Rey Felipe VI y la Reina Letizia no puede abandonar la UWC Atlantic College de Gales en la que se encuentra internada estudiando el bachillerato internacional. Sin embargo, sí que hay una cita especial que le hará abandonar sus muros, aunque esto le suponga renunciar a uno de los planes que más ilusión le hacía junto a sus nuevos amigos.

El Rey Felipe y la princesa Leonor Gtres

No está previsto que se modifique el calendario escolar de la infanta Sofía por los pasos que va a dar su hermana. Al menos no en todos ellos, pues supondría un problema para sus propios propósitos académicos. Es por eso que no estará el próximo fin de semana en Zaragoza para asistir a la jura de bandera de la princesa Leonor en la Academia Militar. Tampoco se la espera para el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, como así hizo también Leonor cuando cursó en el internado de Gales durante los dos años anteriores. No se la espera tampoco en los Premios Princesa de Asturias, que están fijados para la tercera semana de octubre, pues aún no tendría vacaciones ni días de asueto para disfrutar.

No obstante, la infanta Sofía sí que podrá acompañar a su hermana en su cita más importante del mes, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre y en el que se darán cita toda la familia Borbón, incluidas las infantas Elena y Cristina. El primer trimestre de clases en el internado de Gales finaliza el próximo viernes 27 de octubre y no deberán ocupar sus habitaciones ni sus aulas hasta el 5 de noviembre. Esto le deja libre para regresar a España y asistir a la ceremonia en la que la princesa Leonor jurará la Constitución, además de recibir el Collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real. Dos momentos claves en su ascenso hasta el trono que se producen en un día muy importante, pues también es su 18 cumpleaños.

? La princesa Leonor, a su llegada a la Academia General militar de Zaragoza junto a los Reyes y la Infanta Sofía @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata La Razón

Para celebrar la mayoría de edad de la princesa Leonor, todos los Borbón se congregarán en El Pardo en un acto de carácter privado y del que no trascenderán demasiado detalles. Quizá sí una foto que pasará a la historia, por reunir a los Borbón bajo el mismo techo tras muchos años sin coincidir todos en el mismo escenario. Tan importante es, que la infanta Sofía ha tenido que renunciar a estar en un momento clave para ella misma en Gales. Se trata de una de las tradiciones de la UWC Atlantic College que coincide con la celebración de Halloween, que se extienden a lo largo de todo el fin de semana. El sábado y el domingo se emitirán películas de miedo para que sus alumnos se dejen seducir por el terrorífico ambiente –Casper y Hocus Pocus-. También las estancias del castillo de Gales se vestirán para la ocasión, aunque la infanta Sofía no podrá verlo en persona y tendrá que esperar a que sus amigos se lo cuenten después.