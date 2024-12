El jeque de Qatar y su lucha urbanística en Granada

El jeque de Qatar y su esposa están de visita oficial en Reino Unido, donde han sido recibidos por una radiante Kate Middleton. Una visita oficial a un país donde Hamd bin Jassim Bin Jaber al-Thani tiene una amplia fortuna, que pasa por los almacenes Harrods, los hoteles Ritz y Claridge´s o el rascacielos The Stard. Recordar aquí que Qatar, que fue protectorado británico de 1916 a 1971, despliega ahora sus tentáculos de petróleo y gas para ser el dueño de medio Londres. El jeque es además dueño de la cadena de televisión Al Jazeera y fundador de la organización deportiva que posee el club de fútbol París Saint-Germain. También le pertenecen los estudios Miramax o la firma mundial de joyería Tiffany.

Las visitas de royal catarí a España también son frecuentes. No hablamos de las oficiales (la última se produjo en 2013) sino las que hacen para vigilar su patrimonio, ampliamente extendido en Madrid y Andalucía, además de capital invertido en los hoteles W, Iberdrola, donde incluso ha hablado para ampliar capital, o el modesto equipo de fútbol La Cultural Leonesa, entre otros activos. La espinita del jeque está en Granada, tierra que adora y de la que marcharon sus antepasados con la Reconquista. Allí adquirió en 2019 el carmen de San Agustín, situado en el carril de las Tomasas, con unas espectaculares vistas a la Alhambra, a Sierra Nevada, el Sacromonte y orientado perfectamente a la Meca, por 17 millones de dólares. Una lugar que perteneció al fallecido empresario granadinos Rafael Pérez-Pire, fundador de Puleva, que lo compró en 1943. Sus casi 6.000 metros cuadrados lo convierten en uno de los cármenes más grandes del Albaicín y con esta operación de compra, que se gestó durante dos años tras enamorarse de Granada en un viaje privado, se propiciaba que un emir árabe volviera a tener una residencia propia en la siempre bella Granada tras largos cinco siglos de ausencia.

El emir de Qatar junto al rey Carlos III de Inglaterra Gtres

El carmen, que es como se conoce a las villas urbanas en Granada como los cigarrales en Toledo, tiene una protección nivel 3 dentro de los documentos de catalogación, lo que ha obligado a rechazar ya un primer proyecto de intervención ya que las pretensiones de la propiedad no se ajustan a la ley vigente. Quería tirar el carmen para hacer una nueva construcción consistente en una edificación en forma de cubo pequeño, con techos abiertos para ver las estrellas y un jardín de palmeras. Tal vez, lo más complejo del proyecto es que planteaba horadar el carmen para construir unos sótanos para albergar todos los servicios de la casa.

Muros y túneles prohibidos

La respuesta fue la negativa a ese primer proyecto presentado oficialmente y que estudiaron tanto desde Urbanismo del Ayuntamiento de Granada como desde la comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, que tiene que dar su visto bueno a la operación antes de cualquier licencia. Se intentó un cambio de proyecto, pero al excavar aparecieron muros a proteger en el área. Debajo del carmen están los restos del claustro del antiguo convento de San Agustín, otro tesoro local, y de ahí, el nombre del inmueble.

Un carmen es una vivienda con jardín y huerta catalogada en un barrio patrimonio mundial y no un solar, explican desde el consistorio andaluz. «Hay que restaurarla y no demolerla», apuntan. Aún no se ha presentado otro proyecto para analizar su viabilidad, pero tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada esperan poder llegar a una acuerdo y así, el todopoderoso jeque podría disfrutar del lugar que cautivó a sus antepasados.