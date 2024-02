Las primeras imágenes de “Scoop”, la película del príncipe Andrés que centra la atención en las mujeres

"Scoop" es la nueva película de Netflix que muestra los detalles que rodean a la entrevista más famosa del príncipe Andrés sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Ahora han salido a la luz las primeras imágenes de dicho contenido en el que se recrea el encuentro en 2019 del duque de York y Emily Maitlis. Para conseguir este resultado, los actores Gillian Anderson y Rufus Sewell en "Scoop" han tenido que someterse a un trabajo exhaustivo para lograr una apariencia lo más rigurosa posible de las personas a las que interpretan.

La película se estrenará el próximo abril y en ella se hará un especial hincapié en las cuatro mujeres que la hicieron posible, un claro homenaje. Basada en el libro "Scoop" de Sam McAlister, el “booker extraordinario” de Newsnight que negoció la entrevista en la que se interrogó al Duque de York.

“Todo lo relacionado con su físico y su desempeño está en el dinero. También tienen un intelecto similar. Emily es muy metódica. Trabajó muy duro en cada entrevista; ella entrena, ella estudia. Y mi impresión de Gillian fue exactamente la misma. Estaba estudiando el material, estaba estudiando a Emily y estaba trabajando en ese proyecto de una manera intelectual y dramática”, relató McAlister al “Telegraph” sobre la actuación de los dos personajes protagonistas.

Philip Martin, director de "Scoop", dijo de Sewell: “Rufus pasó unas tres horas en el sillón de maquillaje. Empezó muy temprano en la mañana y tuvo que pasar por este extraño proceso de ponerse una peluca calva antes de que pasaran las otras cosas. Trabajamos muy duro para hacer que todas las prótesis fueran lo suficientemente flexibles y livianas para que pudiera actuar en todo momento”, un claro ejemplo de la cuidada estética del film. También aseguraron los productores de “Scoop” que durante la preparación de los actores ambos pasaron horas viendo la entrevista en Newsnight como parte de su preparación.

A pesar de lo que se pueda llegar a pensar, la película no supondrá un ataque a las acciones que tomó el duque de York: “No tomamos partido, no decimos: 'Oh, ¿no es genial?' o 'Oh, ¿no es malvado?'. Corresponde al espectador sacar sus propias conclusiones”, aseguró también McAlister.

Philip Martin, el director que también dirigió las dos primeras temporadas de “The Crown” afirmó para el citado medio que “mucha gente se enojará porque no querían parecer que aprobaban o desaprobaban a Andrew. Rufus no tenía miedo de eso”.

“Andrew era un poco el Harry de su época: era visto como un gran comunicador con gran don de gentes cuando tenía entre 20 y 30 años, una persona que podía hacer las cosas. Creo que Rufus realmente entendió ese lado de las cosas y la sensación de que Andrew es mayor ahora, pero tiene un brillo y una especie de carisma. No se siente como si le estuviéramos apuntando con una flecha y diciendo: 'Este es un tipo malo...'. Estás viendo a una persona y eso es un verdadero tributo a la visión de Rufus”.

El director también subrayó que la película dejaría entrever los temas absurdos de la entrevista, como cuando el príncipe Andrés fue ridiculizado cuando afirmó que era incapaz de sudar, así como los temas serios. “Había algo ligeramente surrealista en todo el proceso. Así que hemos intentado que rebote y muerda. Se mueve rápido y es interesante verlo”.