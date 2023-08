El príncipe Guillermo, obligado a pedir perdón por su plantón a la selección de fútbol femenina

Este domingo se ha disputa la final del Mundial de Fútbol Femenino entre España e Inglaterra y, mientras que si ha habido representación de la Casa Real Española, la Corona Británica ha optado por no acudir al acto que tuvo lugar en Sídney. A pesar de la distancia entre los países, la Reina Letizia y la Infanta Sofía han acudido para apoyar a la selección femenina. La monarquía española cuenta con una larga lista de eventos deportivos a los que han acudido en representación y muestra de apoyo a los deportistas patrios. La familia real británica, por su parte, también mostraba un fuerte apoyo a sus jugadores, el año pasado el propio príncipe Guillermo acudió a Wembley, donde Inglaterra se proclamaba campeona de Europa tras vencer a Alemania. En esta ocasión no acudieron a este evento. En la final no se encontrarán a los miembros de la casa real británica, ni siquiera al primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. El principal motivo de esto ha sido la distancia a la que se encuentra el país de los canguros y diversos temas de agenda de la familia real.

El príncipe Guillermo ha visto necesario mostrar su apoyo a la selección y transmitir un mensaje en el que expresa sus mejores deseos, pese a no trasladarse a Sídney.

“Leonesas, quiero mandaros mucha suerte para mañana. Sentimos mucho no poder estar allí en persona, pero estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido y de las millones de personas a las que habéis inspirado aquí y en todo el mundo, así que salid ahí y disfrutar”, ha declarado en un vídeo en el que aparece junto a una de sus hijas.

La selección femenina de fútbol en el foco mediático

La Reina Letizia felicita a las campeonas del mundo La Reina Letizia felicita a las campeonas del mundo

Este domingo tanto la selección española ha hecho historia al proclamarse por primera vez campeonas del mundo.La Reina Letizia y la Infanta Sofía, que pusieron rumbo a Australia el pasado viernes, han mostrado en numerosas ocasiones su apoyo al deporte patrio y su compromiso con la igualdad de género.

En su momento fue muy comentada la presencia del Rey Felipe VI en la final de fútbol masculino en Qatar, país que no recoge ciertos derechos humanos fundamentales. La aparición del monarca quedó en una simple historia mientras duró el mundial. Sin embargo, el rumbo que está tomando la corona española, centrada ahora en la Reina Letizia y su hija menor, es el de apoyar y visibilizar al fútbol femenino.

No es la primera vez que Doña Letizia ha usado su imagen para atraer el foco mediático a estas jugadoras del deporte estrella, pero en versión femenina y que por ello atrae menos las miradas.