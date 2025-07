Nueva polémica: Meghan Markle lanza su vino rosado el día del cumpleaños de Diana de Gales

En el mundo de la realeza (y de los ex royals), nada es casual. O al menos, nada pasa desapercibido. Este 1 de julio, cuando la princesa Diana habría celebrado su 64 cumpleaños, Meghan Markle eligió la misma fecha para lanzar un nuevo producto de su marca de estilo de vida: As Ever. ¿Coincidencia o provocación? La respuesta, como casi todo lo que rodea a los Sussex, está teñida de polémica.

El lanzamiento -un vino rosado producido en los valles de Napa, California- llegó envuelto en una cuidada estética, imágenes minimalistas y un despliegue digital digno de una marca de lujo. La campaña fue eficaz: la expectación era alta y el producto, según fuentes oficiales, voló de las estanterías virtuales. Pero la conversación en redes no giraba solo en torno al bouquet del rosado o a su maridaje ideal, sino al momento elegido para brindar.

Aniversario

Mientras Meghan marcaba una nueva muesca empresarial en su perfil de lifestyle, al otro lado del Atlántico se multiplicaban los homenajes simbólicos a la figura de Diana. Aunque no existen actos oficiales en cada aniversario de su nacimiento, su legado permanece vivo, especialmente en el corazón de los británicos, que la recuerdan como la princesa del pueblo.

Diana de Gales en Wimbledon Pinterest

La coincidencia no ha sido bien recibida por todos. Hay quienes acusan a Meghan de utilizar la memoria de su suegra como trampolín mediático, mientras que otros defienden que, precisamente, podría haber sido un gesto simbólico: un brindis silencioso hacia la mujer que también vivió la presión de la corona y la mirada pública.

Lo cierto es que el príncipe Harry no ha hecho declaraciones. Tampoco se ha pronunciado sobre el homenaje de su hermano, el príncipe William, quien sí ha querido honrar a su madre con una visita discreta a un proyecto social que ella inspiró: una iniciativa para erradicar el sinhogarismo, una causa que Diana defendió con firmeza.

¿Es este vino un homenaje sutil o una jugada de marketing calculada? Lo único seguro es que, una vez más, Meghan Markle ha conseguido lo que pocos: que el mundo hable.