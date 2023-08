La Reina Letizia se lleva a su hija Sofía a Sidney: un viaje que está dando mucho que hablar

Podría ser natural ver a un miembro de la Familia Real en las gradas apoyando a la Selección Española en un encuentro deportivo. De hecho, tradicionalmente se ha hecho, aunque esta práctica ha caído en desuso con el Rey Felipe VI. Sin embargo, su mujer, la Reina Letizia, está dispuesta a coger el testigo y arropar a nuestros deportistas cuando la ocasión bien lo merece. Y así lo hará en la final del Mundial de fútbol que tendrá lugar en el Accor Stadium de Sidney, acompañada de su hija más apasionada por el deporte rey, la infanta Sofía, quien parece haber heredado esta pasión de su padre, al igual que también lo hace con sus escapadas en alta mar.

La selección española, feliz -junto a Vilda y Rubiales- tras colarse en la final de un Mundial RFEF

Comentada fue la presencia del Rey Felipe VI en la final masculina celebrada en Catar, país en el que no se respetan los derechos humanos fundamentales. No tuvo mayor trascendencia y tan solo arropó la vertiente deportiva del acontecimiento, dejando otras cuestiones para el momento oportuno. Pero también lo está siendo ahora que se conoce la decisión de la consorte real y su hija pequeña de hacer las maletas para coger un avión que les lleve a la otra punta del mundo para aterrizar en Sidney. Su deseo es apoyar a la selección femenina de fútbol, como ya ha hecho en otras ocasiones de manera pública. Sin embargo, ahora estas deportistas que están a punto de rozar el éxito, también habrían deseado tener este escaparate público cuando denunciaron la situación tan tensa que viven junto a su entrenador, llegando incluso a protagonizar un motín en el vestuario, que a punto estuvo de poner su fichaje en peligro.

De esto la Reina Letizia poco o nada desea saber, al menos no dejar constancia de ello de cara al público. Tan solo quiere dar visibilidad con su presencia a la versión femenina del deporte estrella de nuestro país. Una forma de agradecer el esfuerzo y la dedicación de unas jóvenes que están haciendo historia, pero que por el mero hecho de ser mujeres no logran hacer el mismo ruido que sus compañeros masculinos. Así, la consorte ya se despidió y les deseó suerte a las futbolistas desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el pasado mes de junio. Ahora se vuelven a reencontrar, pero en Sidney, donde se celebrará la gran final del Mundial de Australia. Y será el viernes, un día después de la despedida de la princesa Leonor, que ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza.

Letizia con la Selección de Fútbol Femenina Gtres

Las jugadoras agradecen este gesto de la Reina Letizia y su hija, la infanta Sofía, pues les ayudará a dar visibilidad a su talento. Ahora, aunque están a la altura de los hombres en el terreno de juego, no es así en contratos publicitarios ni en salarios ni condiciones laborales. Un problema que se convirtió en drama cuando se puso sobre el tapete informativo el descontento de las estrellas del vestuario con su propio entrenador, Jorge Vilda. Quince de sus jugadoras hicieron un pulso con la Selección y trataron de sacar a su líder del vestuario. No funcionó, algunas de ellas se quedaron en tierra, no todas lograron llegar a un acuerdo y la tensión continúa. Algo que no se notará en el terreno de juego en Sidney, pues el enemigo a abatir será Reino Unido, contra las que perdieron en la Eurocopa de 2022.