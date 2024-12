Sevillano y de coral: la verdad sobre el broche de Doña Sofía

Uno de os broches más conocidos de la Reina Sofía es el broche Sterlé. Se trata de una pieza regalada por Franco a la entonces princesa de España con motivo del nacimiento de su hijo pequeño, el que luego sería coronado como Felipe VI. Es una pieza espectacular que la Reina luce en contadas ocasiones. La última vez que la vimos con él fue el pasado octubre, cuando a principios de mes acudió al decimonoveno aniversario de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, y al decimoquinto aniversario de la entrega de la Enseña Nacional.

Allí pudimos ver con más detalle el diseño. Tuvimos la oportunidad de observar con gran precisión cómo en este broche con forma de cometa tiene gran protagonismo un zafiro cabujón que es el centro de una composición en la que también sorprenden los hilos de oro que hacen el juego de la estela del cometa. Además, se ve salpicado por diamantes y corales, haciendo de esta joya una de las más originales de su colección privada.

Dibujo del broche que llevó la Reina Sofía Cedida

Durante años se ha asegurado que la pieza es obra de Pierre Sterlé, pero esta semana se ha conocido que el origen no está en París, sino mucho más cerca de lo que nos podíamos imaginar. La reconocida joyería Shaw de Sevilla sería en realidad la responsable de este diseño y que suministró a Franco el regalo con el que agasajaría a la Reina por el nacimiento de su hijo. «Tenemos cientos de bocetos de broches o sortijas que o bien se dibujaron y crearon aquí en Sevilla o se trajeron directamente de París», afirma a LA RAZÓN Carlos Shaw, heredero de la empresa familiar y nieto de Antonio, el fundador de una de las firmas de joyería de mayor prestigio en nuesro país en los años 60 y 70. «Me imagino que en aquella época habría dibujantes y artesanos de muchos talleres que se intercambiaban modelos».

La firma andaluza se consolidó en aquellas décadas en una de las más importantes de nuestro país, llegando a abrir una tienda en el hotel Villa Magna, donde la alta sociedad madrileña podía tener acceso directo a las creaciones de este maestro: «Mi abuelo Antonio vivía entre Madrid y Sevilla», recuerda Shaw. «Con toda seguridad esta joya, junta a otras, fue llevada al Palacio de El Pardo para que eligieran». Y así se convirtió en una de las más espectaculares piezas que conserva la madre del Rey. «Todos estos modelos eran súper novedosos para la época e hicieron a Antonio Shaw un joyero famoso».

La Reina Sofía preside el aniversario de la UME Casa Real

Lo cierto es que esto podría explicar las diferencias que tiene el broche de Doña Sofía con el modelo que salió a subasta en 2013 y que no encontró comprador. En el caso del que se puso a la venta, es una pieza salpicada con turquesas, mientras que el de la Monarca tiene corales en su lugar. Además, no cuenta con las lágrimas de diamantes que se observaban en aquel diseño, lo que dejaba claro que no se trataba del mismo. Ahora, además, sabemos que no tienen tampoco el mismo autor, ya que la pieza salió del taller sevillano.

Esta práctica no sería nada rara, ya que Doña Sofía es propietaria de otras colecciones que no se realizaron en el lugar en el que todo el mundo podría creer. Es el caso de sus diseños de Valentino. Si bien es cierto que son creaciones del diseñador italiano, la producción no se realizó ni en Roma ni en París, sino en Madrid. En este caso, y como pudo realizar Shaw, las hermanas Molinero eran las responsables de confeccionar los bocetos del genio italiano, adaptándolas además a las demandas de la Reina, que buscaba piezas a veces no tan llamativas como las que salían en pasarela. Gracias a la joyería Shaw, descubrimos así otro de los secretos del joyero de la Casa Real. Si hace unas semanas este periódico desvelaba que las famosas pulseras gemelas de las joyas de pasar no habían sido realizadas por Cartier, como tradicionalmente se aseguraba, sino por la firma romana Bulgari, ahora es el turno del famoso broche cometa, que tendrá que cambiar su nombre porque, si bien respira el estilo de este diseñador, lo cierto es que se realizó en Sevilla y, si somos justos, quizás a partir de ahora deberíamos llamarlo el broche Shaw, en homenaje a uno de los joyeros que hizo historia en España.