Sonsoles Ónega habla como nunca de su amistad con la Reina Letizia: “No ha cambiado nada”

No es ningún secreto que Sonsoles Ónega y la Reina Letizia son buenas amigas desde hace tiempo. Las dos se conocieron cuando trabajaban en “CNN+” y a partir de ese momento se formó un estrecho vínculo entre ellas que se ha mantenido hasta hoy. La presentadora de Antena 3 siempre ha sido muy discreta en cuanto a sus lazos con la monarca, salvo los contados guiños o muestras de apoyo que le lanza desde su programa, pero ahora se ha pronunciado como nunca e incluso se ha atrevido a comentar cómo se enteró de que su íntima había empezado a salir con el entonces príncipe de Asturias.

“Es normal que lo supiera, pues es normal ¡Qué bicho eres!”, le dice Ónega a Joaquín Sánchez en “El Novato” de Antena 3, reconociendo así que conocía antes que nadie la relación entre su amiga y el sucesor al trono.

La periodista no ha querido revelar muchos detalles sobre el momento en que la Reina Letizia le confesó que salía con don Felipe VI, asegurando que “no me acuerdo, hace muchos años de esos. Madre mía, no sé, sería algo así como: ‘Me he enamorado de un bombero’, porque se parece un poco el Rey a un bombero, apagando fuegos todo el día”.

Además, la ganadora del Premio Planeta 2023 ha recordado una divertida anécdota que ejemplifica la sorpresa que causó entre la profesión que don Felipe VI se hubiera fijado en una periodista como posible futura Reina de España. “Poco después de que se conociera el compromiso del Rey Felipe con la Reina Letizia, fue la Reina Sofía a un acto y una periodista le dijo: 'Ay, doña Sofía, no sabíamos que el príncipe buscaba en el gremio, de haberlo sabido nos habríamos arreglado más'. Para toda la profesión fue como un shock, que una periodista enamore al príncipe de Asturias de entonces… Eso fue un terremoto brutal”, rememoró Ónega.

Sobre la Reina Letizia en las distancias cortas, la presentadora es discreta y no profundiza en muchos detalles, pero deja claro que “no ha cambiado nada y es una buena amiga”.