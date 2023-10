Sonsoles Ónega gana el Premio Planeta con el pantalón palazzo elegante que más estiliza a las mujeres bajitas

No podemos ser más fans de Sonsoles Ónega, lo decimos a diario, y hoy mucho más. La historia y los numerosos secretos de una saga familiar gallega han hecho que la periodista y escritora Sonsoles Ónega se haya ganado el Premio Planeta en su edición número 72. Esta noche, en el transcurso de la tradicional velada literaria que organiza el Grupo Planeta en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac), en Barcelona, se conoció el nombre de la ganadora del galardón mejor dotado de las letras españolas, con un millón de euros, con la obra 'Las hijas de la criada'. Y nosotras solo podemos aplaudirla, porque no hay premio más importante que el Premio Planeta y ella se lo ha llevado con un seudónimo. Y como siempre, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look, porque siempre va a la moda y a la tendencia, y lo ha vuelto a demostrar. Además, Sonsoles Ónega es de esas mujeres que conoce su cuerpo a la perfección y sabe lo que más la favorece, y nadie la saca de su zona de confort estilística.

Un uniforme que ya es propio de Sonsoles Ónega con top de cuello alto sin mangas, escote de pedrería y pantalones palazzo de tiro alto, con cintura marcada, perfecto para las mujeres más bajitas. Porque si hay un tipo de pantalón que estiliza a las mujeres que como ella, o nosotras, medimos menos de 1,60 centímetros, esos son los pantalones palazzo. Los pantalones palazzo tienen su origen en los años 60, pero como en la moda todo es cíclico, en los últimos años han vuelto con más fuerza que nunca. Su cintura alta y su caída fluida crean una silueta alargada y favorecedora que realza la feminidad de cualquier figura. O lo que es lo mismo, son perfectos para las mujeres bajitas, y Sonsoles Ónega lo ha vuelto a demostrar.

CATALUNYA.-Yolanda Díaz felicita a Sonsoles Ónega y aboga por impulsar "nuevas historias con las que seguir aprendiendo" EUROPAPRESS

Unos pantalones palazzo con los que Sonsoles Ónega estiliza su look para parecer más alta, con top negro de cuello subido joya y zapatos de tacón. Un estilismo de esos que tenemos que tener en nuestra lista de inspiración para este otoño 2023.