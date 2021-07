Marion Cotillard y el ACOSO SEXUAL en el cine: “Me pidieron que hiciera cosas”

Gente

“Trabajé con Harvey Weinstein varias veces, no me hizo ninguna proposición. No había mala intención en sus propuestas, aunque sabía que tenía un problema “, ha señalado Marion Cotillard sobre las ocasiones en las que trabajó con el productor acusado de violación y agresión sexual por varias actrices y que cumple 23 años de condena por ello.

En una entrevista concedida a Léa Salamé para el programa “Mujeres poderosas”, la más hollywoodense de las actrices francesas habló sobre el lugar de la mujer en el cine. Asegura no haber sufrido violencia por parte del productor estadounidense, aunque aclara que sí fue víctima “de las agresiones de ciertos hombres en el medio”. “Como todas las actrices, creo”, añade.

“Sabía protegerme lo suficiente para que no saliera mal”, aclara Marion Cotillard. A menudo fue durante los casting, donde me pedían que hiciera cosas. Creía que una actriz era alguien que se rinde, especialmente con Jean-Claude Brisseau. Es un trabajo donde muchas veces debes transmitir deseo, lo cual es bastante ambiguo”.

Jean-Claude Brisseau, director francés fallecido el 11 de mayo de 2019, fue condenado en 2005 a una sentencia de un año y una multa de 15.000 euros por acoso sexual a dos actrices durante las audiencias de su película “Secret Things”. Como parte de esta investigación, Marion Cotillard fue una de las diez actrices que fue llamada a declarar. Todas explicaron haber pasado castings con el director en los que tuvieron que acariciarle.

Partidaria del movimiento #MeToo, Marion Cotillard también reafirmó su apoyo a Adèle Haenel, una de sus principales abanderadas. “Estamos viendo los inicios de una verdadera revolución, en el cine como en todos los círculos. Adèle Haenel es tremendamente poderosa, cuando evoca a estos verdugos que atacan a las mujeres, lo hace sin juzgar, con mucha humanidad“.