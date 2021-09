Nicole Kidman revela secretos de su matrimonio con Tom Cruise

Gente

En una entrevista concedida a la revista “Harper´s Bazaar”, la actriz Nicole Kidman ha revelado secretos de su matrimonio con Tom Cruise, con quien estuvo casada desde 1990 a 2001. «Yo era joven. Eso era lo que podía ofrecer», afirma entre risas la intérprete australiana.

El matrimonio se rompió diez años después. El actor de “Misión imposible” alegó “diferencias irreconciliables” en la firma del divorcio. «Nuestra vida juntos era perfecta. Me llevó mucho tiempo recuperarme, fue un shock. Era una gran relación, pero seguimos nuestro curso. Estaba realmente dañada y no sabía si iba a poder volver a experimentarlo», explicaba sobre su visión del matrimonio. «Era tan joven cuando me casé. Ahora miro hacia atrás y me digo: ‘¿Qué?’. Mira a Taylor Swift, quiero decir, ¿qué edad tiene? Tiene 26 años. Yo tenía dos hijos a los 27, y llevaba cuatro años casada. Pero eso es lo que quería».

Actualmente, Kidman está casada con Keith Urban y con él es madre de dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret. «Quizá ahora soy un poco más trepidante, pero siempre intento ser lo más abierta posible. Prefiero vivir en el mundo de esa manera. A veces soy cautelosa, y es verdad que me han hecho daño. Pero, al mismo tiempo, prefiero tener un enfoque cálido y cercano en lugar de estar cerrada. Mi marido, Keith , dice que cuando me conoció, me dijo: ‘¿Cómo está tu corazón? ‘. Y parece que yo respondí: ‘Abierto’», explica