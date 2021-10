¿Quién es la modelo murciana que enamora a Rihanna y a Kardashian?

Gente

Sita Abellán puede presumir de tener en su agenda de contactos los números de teléfono de dos de las mujeres que trazan el devenir de la cultura pop. Rihanna descubrió a la modelo a través de Instagram cuando buscaba a mujeres carismáticas y únicas para aparecer en el videoclip de su single «Bitch better have my money». Más tarde, desfiló para la cantante en la Semana de la Moda de París con motivo de la presentación de la colección de su marca, Fenty, junto a Puma. Su relación con Kim Kardashian es tan especial que no se pierde las fiestas familiares del clan. Otra muestra de su amistad con ella es el que sea una de las primeras personas en lucir la última colaboración de la diseñadora con Fendi, pues Kim ha incluído en su ambicioso plan de marketing a Sita Abellán para que pose con sus diseños en sus peculiares redes sociales. La modelo ha fotografiado a la estrella de las Kardashians en editoriales de revistas de moda e incluso para Skims, su marca. Por cierto: por más que Kim vaya a lanzar una colección junto a Fendi el 9 de noviembre, su amiga se le adelantó hace tiempo, pues en 2018 creó su propia versión del icónico bolso de la marca italiana, Peekaboo, del que solo hay dos unidades en el mundo. Una está en el armario de la murciana. El otro, forma ya parte de los archivos de Fendi, que también contó con los diseños exclusivos de Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne y Georgia-May Jagger.

Dj, estilista, modelo y CEO de la marca de bisutería Lilith by Sita, cuyos diseños hemos visto llevar a Rosalía, Bilie Eillish y cómo no, a Kim Kardashian. Aunque Kim rara vez opta por looks excéntricos, cuando Sita «mete mano» a su armario deja su indudable sello y hace que la reina de los colores tierra se atreva con «outfits» extravagantes y fantasiosos. Incluso se atrevió a llevar un grillz, una joya dental mucho más acorde a la estética de Abellán que a la de Kim, que posó en sus redes con unas fundas doradas con su nombre. La extraterrestre de la moda.

«Looks» eclécticos

Es la estilista de J. Balvin y de Lewis Hamilton, que se marcó un Rihanna al ponerse en contacto con ella a través de Instagram, pero también es un personaje imprescindible en los desfiles más exclusivos, a los que las marcas de alta gama la invitan por haber conquistado sus coloridos y eclécticos «looks» a sus exigentes paladares. Aunque su estilo puede parecer a muchos excesivo, el que tenga más de 800.000 seguidores en Instagram demuestra que hay muchísimas personas que adoran su libertad creativa y estilística, y Sita quiere sacar partido del apoyo de su comunidad mediante sus diseños. Pronto lanzará su propia colección, que comenzará con accesorios y zapatos y que planea que se adentre también en el mundo del «prêt-à-porter». Por si fuera poco, cuando las marcas quieren modernizar sus creaciones y acercarse a un público más atrevido, cuentan con ella como modelo, y por ello es imagen de la colección de Emporio Armani «Building Dialogues».

Pero debajo de sus «looks cyborg» hay un gran corazón, ese del que su propio calendario es el mejor reflejo, ya que el 100 % de los beneficios se destinan a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y todos los costes asociados a su creación y producción han sido asumidos por ella. Bravo, Sita.