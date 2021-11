Paul Rudd, el hombre más sexy del mundo

Gente

"People"

Ni George Clooney, ni Brad Pitt, el hombre más sexy del mundo es el actor Paul Rudd, según la revista “People”. El actor, de 52 años, es famoso por dar vida a “Ant Man” en las películas de Marvel Captain America: Civil War’, ‘Ant-Man and the Wasp’ y ‘Avengers: Endgame’. Rudd se suma así a otros compañeros como Chris Hemsworth, Michael B. Jordan o Idris Elba, que ya han ocupado el puesto más alto en el ranking de los hombres más atractivos del planeta.

Según el jurado, la característica que ha determinado su elección ha sido su humildad. Pero no solo ha hecho de super héroe, Rudd también ha participado en comedias románticas como “Fuera de onda”, “Mucho más que amigos” junto a Jennifer Aniston, o “Romeo y Julieta”, donde hacía de yerno de Leonardo DiCaprio.

El intérprete, que ahora protagoniza la serie The Shrink Next Door en Apple TV+ y pronto estrenará Cazafantasmas: Más allá antes de que lo volvamos a ver con el traje de Ant-Man en 2023, ha reaccionado a la noticia con el sentido del humor que lo caracteriza: “Espero que por fin ahora me inviten a esas cenas sexis con Clooney, Pitt y B. Jordan. Y supongo que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado por expandir mi vida en yate”.

Pero también por ser el novio de Phoebe en la mítica serie “Firends”, en la que daba vida a Mike hannigan. En el año 2015 Rudd recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood como reconocimiento a toda su carrera.

En la vida personal, Paul Rudd se casó en 2003 con la productora Julie Yaeger. Junto a ella tiene dos hijos, Jack Sullivan, de 15 años, y Darby, de 12. Rudd Se considera un hombre tranquilo y enamorado de su familia y su trabajo: «Cuando pienso en mí, me considero un esposo y un padre. Simplemente salgo con mi familia cuando no estoy trabajando. Eso es lo que más me gusta», dice.