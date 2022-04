Pietro Ditano: de modelo a director de cine

Hijo de padre italiano y madre gallega, Pietro Ditano anhelaba más que nada convertirse en top model a sus diecinueve abriles. Hasta que el destino, al que él llama ahora «Providencia», le devolvió a sus estudios universitarios de Comunicación Audiovisual.

Pietro es hoy un joven director de cine que estrena su primera película «El beso de Dios» este viernes en numerosas salas de España y que ya ha firmado su distribución en más de veinte países. Con música de Andrea Bocelli y la participación destacada de su tocayo Pietro Sarubbi, el actor que interpretó a Barrabás en «La Pasión» de Mel Gibson, y su homólogo mexicano Eduardo Verástegui («Bella», «Little Boy»), la cinta escrita también por Pietro Ditano se perfila como uno de los grandes estrenos del cine con valores en España.

«Recuerdo –comenta– el día en que una chica que trabajaba como ‘’booker’' en el mundo de la moda me abordó en el Metro de Madrid. Yo tenía entonces diecinueve años y acababa de empezar la carrera de Comunicación Audiovisual. Antes de que yo pudiera darme cuenta, ya me había ofrecido los servicios de su agencia y claro…». Pietro no lo dudó ni un instante. Estaba tieso de dinero y, para colmo, sus padres hacían ya un esfuerzo ímprobo para pagarle a plazos la matrícula en la universidad y sus gastos en la capital. Así que, de la noche a la mañana, se vio sumergido en el mundo de la moda con un buen sueldo que le permitía costearse los estudios y viajar a lo grande.

El modelo Pietro Ditano FOTO: Mad Models

«Me hicieron un álbum de fotos ’'book’' con ropa muy chula en la agencia y, poco después, pasé diez días en Londres con todos los gastos pagados y a continuación dos meses en Atenas. Me abrieron las puertas de Nueva York y de Milán… Conocí mundo, aprendí idiomas y debo reconocer que aquello fue todo un espectáculo», agrega.

El principal valor de su aspecto físico era la seducción. Hombros, pecho y abdominales bien marcados, cintura estrecha, peinados a la última. «Quería ser top model, tener éxito sin importarme los demás. Buscaba solo el reconocimiento propio y el dinero», admite. Pero su vida no transcurrió como esperaba. La casualidad, o más bien la causalidad le disuadió de su codiciada meta. Recuerda así, agradecido, el día en que debió trabajar muy duro para una campaña publicitaria de Springfield que habría disparado su caché en España. Le pagaron muy bien por su trabajo, pero al final no salió. ¿Por qué…? Eso mismo estuvo preguntándose él durante un tiempo, hasta que al final lo comprendió. «Entendí también por qué tampoco salió el reportaje en Nueva York para una marca de ginebra. Cuando ya habíamos hecho todas las fotos para la revista ‘’Man’'’, ésta cerró antes de que pudiera publicarse».

Constituía un misterio insondable para Pietro entonces comprobar cómo una y otra vez, cada vez que estaba a punto de dar un salto decisivo en su carrera de modelo, se le cerraban las puertas. «Me sentía un fracasado, porque lo veía todo desde una perspectiva exclusivamente humana. Hasta que Dios irrumpió en mi vida y la cambió por completo...».

Enamorado de Jesucristo

Aunque criado en el seno de una familia católica, no había sido capaz de profundizar en el mensaje de Jesús y buscó calmar su sed existencial en otras fuentes. «Mi falta de conocimiento de Dios me mataba. Vivía para lograr metas sin tener presentes a los demás. Era egoísta». La confesión sincera de Pietro le condujo hasta la verdadera fuente de vida. No le da así hoy vergüenza proclamar que está enamorado de Jesucristo y que por Él o, mejor dicho, gracias a Él ha sido capaz de terminar una película que estuvo estancada dos años. Un verdadero sueño hecho realidad.