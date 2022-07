Condenan a una revista francesa por publicar unas fotos de Javier Bardem, Penélope Cruz y sus hijos

Una revista francesa ha sido condenada por intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen al publicar unas fotos de Javier Bardem, Penélope Cruz y sus hijos. Más concretamente, se trata de S.A.S. PRISMA MEDIA, editora de la revista francesa ‘VOICI’.

Dicha cabecera publicó en julio de 2021 un reportaje titulado ‘Penélope Cruz y Javier Bardem sus vacaciones, un juego de niños’, que ilustró con varias fotografías de ambos actores juntos a sus hijos pasando tiempo en familia. Momentos íntimos que pertenecen a la esfera privada de la pareja.

La Providencia del Tribunal francés considera que el texto se ilustra con cinco fotografías, “claramente no consentidas”, y con los dos hijos menores de edad “cuyos rostros no aparecen pixelados”. Y tal y como apunta la sentencia, “con ello, el artículo proporciona al lector información tangible y precisa sobre los demandantes, revelando momentos de ocio y relax con sus familias, con detalles de sus vacaciones de verano, elementos que entran en el ámbito de protección de la intimidad establecido por los textos citados y cuya publicación no está justificada por ningún hecho de actualidad o debate de interés general”.

Javier Bardem y Penélope Cruz FOTO: Francisco Seco AP

“Por lo que respecta a los menores de edad en particular, es evidente que estas fotografías fueron tomadas en un espacio cuyo carácter público no marca los límites ni de la esfera privada ni de los derechos de imagen, y fueron distribuidas sin su consentimiento o el de sus padres”, añade.

La sentencia alerta que, sin embargo, los menores son identificables por la mención de sus nombres de pila, edades y filiación, así como por la ausencia de difuminado de sus rostros: “Este hecho por sí solo es suficiente, en ausencia de justificación de la publicación controvertida en términos de un debate de interés general o del tratamiento de un acontecimiento de actualidad, para caracterizar una vulneración de su derecho a la imagen, y, al revelar las actividades privadas de estos menores con sus padres, cada imagen es el vector de una vulneración de su derecho al respeto de su intimidad”.