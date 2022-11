Se aplaza la publicación del libro de memorias de Aaron Carter tras su muerte

La fecha de publicación de las polémicas memorias de Aaron Carter, “Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life”, ha sido pospuesta tras su inesperada muerte el pasado 5 de noviembre, en California. “Por respeto a la familia Carter, mi cliente ha decidido aplazar la publicación del libro en este momento. El Sr. Carter no era sólo una celebridad, sino también un padre, un hermano, un hijo y un amigo para muchos que aún lloran por él”, reza el comunicado emitido por la editorial y su autor, Andy Symonds.

Carter “quería que se contara su historia” y eligió a Symonds, un “periodista muy respetado, y autor, para contar esa historia con toda su belleza y crudeza”, continúa dicho comunicado, “la atención pública se ha centrado recientemente en un pequeño número de interacciones durante los primeros años del Sr. Carter. La historia más importante es la de la vida del Sr. Carter y lo que la gente puede aprender de su éxito profesional, sus luchas personales y su trágico fallecimiento”.

Una noticia que llega días después de que los representantes del fallecido cantante intentaran detener la publicación de dicho libro de memorias, ya que la publicación de estas iba “en contra de los deseos de Aaron”, que ya en vida decidió pararlas y desvincularse de ellas.

“Su vida estuvo lejos de ser bonita, y es comprensible que ciertas personas en el ojo público no quieran que algunas de las historias que Aaron cuenta en su libro salgan a la luz. Eso no las hace menos verdaderas o de interés periodístico”, comenta el autor al medio digital ‘PageSix’. “Además de ser catártico para él, Aaron esperaba que este libro ayudara a otros que luchan contra la adicción y las enfermedades mentales. Espero y creo que lo hará”.

El libro, que finalmente se publicará el próximo martes, detalla diferentes capítulos de la vida del artista, como la noche que pasó en casa de Michael Jackson, así como el romance adolescente que tuvo con la actriz Hilary Duff, entro otros muchos.