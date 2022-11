Muere Aaron Carter a los 34 años

Aaron Carter ha sido encontrado en su casa sin vida. La estrella pop de los 90, hermano de Nick Carter, integrante de la mítica banda Backstreet Boys, ha fallecido a los 34 años en Lancaster, California. El artista padecía de esquizofrenia, bipolaridad, depresión maníaca y ansiedad.

El portal estadounidense ‘TMZ!’ ha sido el encargado de confirmar la trágica noticia y ha añadido detalles a lo sucedido. Según ha detallado, Aaron Carter ha sido encontrado muerto en la bañera. Las autoridades de los Ángeles han explicado que recibieron una llamada a las 11 de la mañana alertaron que había una persona ahogada en la bañera. La familia, conmocionada con la noticia, ha pedido, ante todo, “comprensión” en estos momentos tan complicados.

El joven alcanzó su popularidad con tan solo 9 años y su primer trabajo vendió más de un millón e copias. Pero, sin duda, su fama llegó con los Backstreet Boys, a quienes acompañó en sus giras. En los últimos años de su vida, Aaron Carter tuvo que ingresar en varios centros de rehabilitación por sus problemas de adiciones. Su corta vida no fue nada fácil y él mismo relató que su hermana Leslie, que falleció en 2012, abusó de él. “Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años, cuando no estaba medicada. No solo sufrí abusos sexuales por parte de ella, sino también por parte de mis primeras dos bailarinas cuando yo tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”, relató.

Aaron Carter FOTO: SMG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO SMG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

“Mi hermana Leslie sufría de bipolaridad y tomaba litio para tratarla. Nunca le gustó la forma en que esto le hacía sentir y, cuando ya no las tomó, hizo cosas que nunca quiso hacer. De veras lo pienso. Yo tenía 10 años. He pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación” desvelo a través de sus redes sociales.

Aaron Carter, en 2018, hablo sobre sus problemas de adicciones y su recuperación.”Estoy feliz de haber salido del otro lado. Solo quiero divertirme, estar saludable: mente, cuerpo, alma, emociones… todas esas cosas, y ser realmente responsable de mis propias acciones también”, dijo el artista.