Crioterapia facial: Diez minutos para conseguir un rostro de celebrity

¿Sabías que la crioterapia facial es el nuevo “FROTOX” no invasivo? Además de otros tratamientos de belleza, es un tratamiento impactante que promueve la producción de colágeno y mejora la circulación sanguínea para lograr efectos de belleza excepcionales. Exponer la piel a bajas temperaturas ayuda a rejuvenecer, apretar e iluminar el cutis, al tiempo que reduce visiblemente la apariencia de líneas finas y arrugas. Ofreciendo una alternativa agradable y no invasiva a los rellenos, cirugía y otros procedimientos.

Mi ansia por saber mas de esta técnica me llevo a investigar y resulta que la crioterapia corporal es la tendencia que ha hecho que los chicos de la ciudad de Nueva York reemplacen sus carreras por unos pocos minutos saludables y bajo cero a las 7 a.m. Me dicen también que en Londres es el “novamas” y me pregunto cómo en Madrid, siendo como es la ciudad de moda, no encuentro en ningún sitio. Pero quien busca, encuentra y por fin hallo el milagro: CRYOFAST.

CRYOFAST ofrece tres minutos enteros dentro de una cámara subantártica para que el cuerpo coseche una serie de beneficios para la salud, incluyendo: relajación muscular, estiramiento de la piel, producción de colágeno y quema de calorías (500 - 800 por sesión). Y luego está el efecto en tus endorfinas. Se sabe que muchas personas salen de la cámara con euforia y euforia infantiles. Una señora incluso pasó de los ataques de risa a llorar en toda regla, ya que su cuerpo utilizaba lo mejor de sus hormonas.

Lo primero es lo primero: Me dijeron que quitara todas las joyas (nunca demasiado útil para tener el metal pegado a tu piel congelada) y que salvara mis extremidades de las heladas con una mascarilla, guantes y zapatillas de edredón. Con el resto del cuerpo en pantalones cortos y una camiseta sin mangas, estaba vestida tanto para la playa como para unas vacaciones de esquí. Como ávida adoradora del sol, alguien que se resiste al aire acondicionado con un calor de 25 grados, ¿qué estaba haciendo? ¿Me recuperaría alguna vez? Más importante aún, ¿me congelaría el bronceado? Después de todo, esto está 50 grados por debajo del punto de congelación del mercurio, cualquier cosa podría pasar...

Sin embargo, la puerta se abrió y bajo la amable tranquilidad de los equipos de CRYOFAST de que sería monitorizada en todo momento, mi ritmo cardíaco aumentó y mis piernas sintieron la quemadura del frío, pero me sentí aliviada al notar (mientras saltaba de pie a pie), que no era tan insoportable como había imaginado. Llegó una señal del equipo, falta un minuto. Antes de darme cuenta, una gran sensación de euforia me invadió. Tres minutos de mi tiempo y mi explosión helada me habían hecho maravillas, esta vez los neoyorquinos tenían razón.

La Crioterapia Cuerpo Entero CRYOFAST es una terapia de frío natural, rápido y eficaz no farmacológico que consiste en colocar el cuerpo del cliente en una cabina (con la cabeza afuera), la «Criosauna», para exponerlo durante 3 minutos a temperaturas que oscilan entre -120 ° C y -160 ° C.

El cliente desarrolla reflejos de control contra el frío que generan efectos positivos en toda una serie de patologías y lesiones. Ésta exposición provoca en el cliente efectos hormonales y bioquímicos que mejoran considerablemente su predisposición a la analgesia, un claro alivio a los dolores corporales actuando como un potente estimulante psíquico.

Eugenia Silva presumiendo de una piel perfecta FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

¿Por qué utilizar la Crioterapia?

Una sesión permite eliminar la sensación de fatiga, relajar los músculos e intensificar el paso de la sangre por los órganos. Además, se observa una disminución de los edemas debido al aumento de hormonas con efecto antiinflamatorio y cicatrizante en el cuerpo del paciente. Por lo tanto, la Crioterapia es un excelente complemento en el tratamiento de diversas dolencias de los órganos locomotores y enfermedades neurológicas. También alivia las afecciones postraumáticas y postoperatorias. Es un tratamiento complementario eficaz para la rehabilitación de los pacientes que sufren de dolor intenso, rigidez o espasmos musculares. Asimismo, las fórmulas de CRYOFAST son compatibles con la medicina deportiva y pueden acompañar al entrenamiento de alto nivel. Gracias a ello, los tiempos de recuperación y las sensaciones de dolor después del esfuerzo intenso se reducen significativamente.

¿Qué es la CrioSauna y cómo funciona?

¿Cómo se genera el aire frío en la cabina de la CrioSauna? La máquina cuenta con un depósito criogénico exterior lleno de nitrógeno. Gracias a la evaporación de este conseguimos un frío seco y agradable. La temperatura del tratamiento oscila entre -120 °C y -160 °C.

Están están equipadas con puertas «body-sliders» que se adaptan a la altura de cada usuario. Por lo tanto, el paciente debe quedarse de pie, mientras que la máquina se ajusta a sus medidas. De este modo queda cubierto hasta los hombros y su cabeza se mantiene por fuera. Asimismo, los vapores de nitrógeno emitidos durante el proceso se eliminan con un sistema de extracción.

Durante la sesión, el usuario debe ponerse el «kit de confort y seguridad»: guantes protectores y calcetines desechables, además su ropa interior o traje de baño.

¿Para quién es la Crioterapia de cuerpo entero?

Tanto para los deportistas como para las personas que padecen patologías inflamatorias (reumatismo, artritis) o propensos al estrés y a los trastornos del sueño. Pero la CCE también se puede utilizar como una simple medida de confort personal y bienestar: relajación, reafirmación de la piel, control de peso…

BENEFICIOS DE LA CRIOTERAPIA CON FINES ESTÉTICOS

Los estudios revelan que la Crioterapia de Cuerpo Entero tiene un efecto notable en la piel y el metabolismo, ayudando a restaurar la vitalidad y estimulando la producción natural de colágeno. Desde la primera sesión comenzarás a notar resultados rápidamente:

Reafirma la piel

Reduce la celulitis

Elimina las arrugas

Mejora la velocidad de reparación de tu piel

Ayuda a la dermatitis atópica

Aumenta el metabolismo

Además, estos estudios demuestran el interés de la Crioterapia en el contexto del bienestar:

Un efecto anti-estrés

Un efecto relajante

Mejora en el trastornos del sueño.

Más allá de lo deportivo, la crioterapia también mejora el estado de la piel, ayudando a eliminar toxinas de nuestro organismo. También es de lo más recomendable para tratar problemas dérmicos como psoriasis, eccemas o celulitis.

Pero si por algo se le conoce es porque es fantástica para adelgazar ya que a partir del minuto y medio el paciente comienza a quemar grasas. Esto se produce porque el organismo trata de equilibrar el fuerte descenso de temperatura corporal creando calor y lo hace sacando energía de los depósitos de grasa y acelerando el metabolismo, eliminando así la grasa acumulada. La crioterapia activa los músculos para producir calor eliminando más calorías, ejercitándose y combatiendo la flacidez.

DURACIÓN TRATAMIENTO CORPORAL: 3 MINUTOS. ¿CUANTO CUESTA?25€

DURATION TRATAMIENTO FACIAL: 8 MINUTOS. ¿CUANTO CUESTA? 35€