Amal Clooney y su compromiso con los derechos humanos

Amal Clooney, la esposa del actor George Clooney, ha causado gran sensación entre el público asistente a la conferencia organizada por la energética EDP este jueves en Madrid. La abogada no solo es una defensora de los derechos humanos desde su faceta profesional, desde el lado personal, ha creado, junto a su famoso marido, la asociación Clooney Foundation for Justice, a través de la que denuncian vulneraciones contra los derechos humanos en países como Ucrania, Venezuela, Siria o Irak, entre otros, por eso no sorprendió ayer su presencia en la conferencia "We Choose Earth Tour". Una cita en la que no faltaron tampoco líderes mundiales como Céline Cousteau, el historiador y escritor Peter Frankopan y la joven activista de derechos humanos Sophia Kianni.

Amalsubió al escenario tras la actuación de Macaco, que interpretó "Blue" y "Moving" . Allí, Amal lanzó una pequeña broma para romper el hielo. "No sabía que mi intervención iba después de una banda de rock, me han dejado el listón muy alto". Su discurso comenzó con una mención a sus hijos: "Como madre de gemelos de 6 años estoy muy agradecida de que tanta gente intente crear un planeta más seguro y saludable para las generaciones futuras". A continuación se refirió a sus "otros hijos", a los que defiende como abogada de derechos humanos. "Mi misión es parecida: ¿en qué tipo de Tierra queremos vivir y cómo debemos tratar a las personas que habitan nuestro planeta?". Una intervención de 15 minutos con alguna breve mención a su marido.

Amal Clooney habló sobre su fundación, Clooney Foundation for Justice, y Miguel Stilwell d'Andrade, CEO de Energéticas de Portugal (EDP), la empresa promotora de esta iniciativa que se estrena por primera vez con este evento, de las iniciativas sobre energías renovables de EDP. Cuando terminó la charla, le tocó el turno a Peter Frankopan, que subió al escenario siguiéndole la broma a la abogada: "A mí me toca hablar después de la banda rock y después de Amal Clooney…".

En su visita a Madrid, Clooney ha derrochado estilo y joyas. Amal optó por vestir un mono asimétrico drapeado en el abdomen, zapatos de tacón alto dorados con detalles de PVC de Gianvito Rossi, y bolso Mini Floflo de Giambattista Valli (valorado en 1.600 euros). Pero lo que más ha llamado la atención han sido sus impresionantes joyas: tres piezas de Cartier, cuyo valor asciende a 93.500 euros.