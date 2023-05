Billie Eilish, tajante contra los que critican su forma de vestir: "Sois idiotas"

La cantante estadounidense Billie Eilish es, además de uno de los referentes de la música internacional, una activista del feminismo y de la lucha contra la sexualización de las mujeres y sus cuerpos.

Eilish, que no ha escondido los problemas para aceptar su cuerpo, sobe todo su escote, motivo por el que vestía con ropa ancha, sudaderas y una imagen "masculina", ha utilizado su música para transmitir su propio mensaje social. También en numerosas entrevistas ha hablado con normalidad sobre problemas de salud mental o ansiedad con el propósito de visibilizarlo.

En los últimos tiempos, Eilish adoptó la actitud de vestirse como ella quisiera sin importarle el que dirán. Pero, algunas voces se han alzado en contra de este cambio de actitud considerando que la artista se ha "vendido" para encajar en el molde social.

Por eso, a través de sus historias de Instagram, Eilish ha destacado lo siguiente. "Pasé los primeros 5 años de mi carrera completamente 'borrada' por ustedes, tontos, por ser un niño y vestirme como lo hice constantemente me decían que sería más sexy si me comportase como una mujer. Ahora que me siento lo suficientemente cómoda para usar algo remotamente femenino o apropiado, 'cambié' y me 'vendí'. Sois idiotas", expresó indignada.

''Dejar a las mujeres existir'' ha sido su grito. Además de añadir que "la feminidad no es igual a la debilidad''.