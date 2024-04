Dakota Fanning revela cuál fue el regalo que le hizo Tom Cruise cuando cumplió 11 años: "No lo pude usar"

En una divertida entrevista en Harper's Bazaar, junto a su coprotagonista de Ripley, Andrew Scott, Dakota Fanning, de 30 años, ha revelado quién le regalo su primer móvil. Antes de contestar, Scott adivinó: "Seguro que fue algún ícono de Hollywood... ¿Tom Cruise?", arriesgó.

La actriz no pudo contener las risas ante el acierto. "Fue para mi cumpleaños número 11. ¡Estaba tan emocionada!", recordó. Sin embargo, matizó que no pudo utilizarlo. "¡Es que no tenía a nadie a quien llamar o enviar mensajes de texto en ese momento!. Tenía 11 años. Pero me encantó tenerlo. Me encantó. Me sentí genial al recibirlo", indicó.

Además confesó que desde ese momento siempre ha recibido un regalo del actor. "Tom me envía un regalo de cumpleaños todos los años, y lo ha hecho desde ese cumpleaños. El más reciente lo recibí al cumplir los 30, a principio de mes. Es muy atento. Realmente, muy agradable".

Pero, el mejor regalo que ha recibido ha sido el que le hizo Kurt Russell, con quien trabajó en la película "En busca de un sueño". "¡Me dio un caballo!", reveló. "Cuando tienes ocho años y conoces a alguien, no piensas en lo que significa esa persona ni ninguna de esas cosas", explicó.

Pero no es la única actriz que esta semana ha hablado de la generosidad de Tom Cruise. También lo ha hecho Kirsten Dunst con quien coincidió en "Entrevista con el vampiro". Cuando se cumplen 30 años del estreno de esa película, Dunst ha confesado que cada 24 de diciembre, además de los regalos de su familia, recibe un dulce presente de parte de Cruise: una torta de coco y chocolate blanco valorada en 120 euros que preparan en una famosa panadería de Woodland Hills, California.

Dunst ya había hablado sobre esto en 2016: "Él me regala una torta cada Navidad", explicó en The Graham Norton Show. "En mi casa la llamamos ‘La torta Cruise’. Es el mejor pastel de coco que he probado en mi vida", ya dijo entonces.