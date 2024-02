Se destapa una relación de Luis Miguel con una conocida actriz y modelo

Inmerso en su exitosa gira mundial, Luis Miguel vive uno de sus mejores momentos profesionales. A nivel personal parece también haber encontrado la estabilidad junto a la diseñadora Paloma Cuevas.

Este 21 de febrero, "El Sol" de México cantó en Quito, Ecuador, y este próximo 24 de febrero, en Lima, Perú. Luego volverá a los escenarios en marzo. Y así hasta el próximo mes de junio que viajará a España. Durante toda su vida se le han atribuido numerosos romances que han saltado a la luz pública. Y otros, que no han llegado a conocerse. Es el caso de Ana Karina Manco, actriz y modelo venezolana que actualmente tiene 56 años. Ha sido ella la encargada de revelar el romance que mantuvo con él hace unos años.

Durante una entrevista al periodista venezolano Luis Olavarrieta, Ana Karina Manco reconocía haber mantenido una relación con Luis Miguel cuando eran jóvenes, un idilio que ha calificado de "breve" pero que recuerda como "una historia de amor muy bonita".

Pero, ¿cómo se conocieron? Ana Karina coincidió con Luis Miguel cuando el cantante viajó a Venezuela para grabar un videoclip. Ambos coincidieron en un estudio de televisión y desde ese momento, salieron varias veces: "Han pasado 25 años y la experiencia de haberlo conocido fue bárbara, porque era un señor siendo un niño. Tenía 21 años", reconoce.

"Yo nunca he sido de ir a fiestas, yo soy medio tímida, soy una persona que no me expongo mucho. He sido siempre muy cautelosa. Soy medio tímida aunque no lo parezca. Aprendí a ser más abierta por mi trabajo. No soy nada de alfombras rojas. Si voy a una alfombra roja, no poso, paso por detrás", declara Ana Karina Manco antes de reconocer que vivieron una relación.

"Era 'Cuando calienta el sol', él venía de grabar en Los Roques y yo estaba haciendo mi novela. Nos conocimos en un estudio de televisión. Tuvimos la oportunidad de salir varias veces. Eso fue hace 25 años", recuerda. Pero fue una experiencia para ella: "La experiencia de haberlo conocido fue bárbara porque era un señor siendo un niño. Tenía 21 años. Pero las personas cambian, yo he cambiado. Él debe haber cambiado también. Al Luis Miguel que yo conocí era un señor, un caballero".