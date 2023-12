Luis Miguel y Paloma Cuevas despedirán el año en un resort de lujo a 3.000 euros la noche

Luis Miguel está disfrutando las mieles del éxito, aunque su exmujer, Aracely Arámbula se ha propuesto echar por tierra todo lo que está saboreando. Su gira por Latinoamérica y Estados Unidos está siendo un triunfo total, pues cuelga el cartel de ‘completo’ en cada convocatoria, incluso en México, donde finalmente tuvo que cancelar porque había vendido más entradas de las permitidas y no se aseguraba la integridad de los asistentes. Pero en el amor también el universo le sonríe, pues todo este éxito lo comparte con Paloma Cuevas como testigo, quien le acompaña en su tour para sentar las bases de un romance que sigue en boca de todos. Sin duda, el 2023 ha sido el año de ‘El Sol’ y la exmujer de Enrique Ponce, que han decidido poner el broche final a lo grande, aunque eso suponga un ingente pellizco a su cuenta bancaria.

Resort Mayakoba de Riviera Maya Rosewood Hotels

O quizá le salga gratis la estancia en uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya Mexicana, donde la pareja ha decidido emplazar la Nochevieja. Y es que la gira de Luis Miguel tras cuatro años sin subirse a los escenarios ha sido diseñada estratégicamente. Tanto, que el último concierto del 2023 tendrá lugar el mismo 31 de diciembre, eligiendo para la ocasión el complejo hotelero Mayakoba , propiedad de Rosewood hotels. Así, cantará frente a 5.000 afortunados fans con los que despedirá el año y recibirá por todo lo alto el nuevo que está por estrenar, para después regalarse unas merecidas vacaciones a cuerpo de rey. Y, por supuesto, Paloma Cuevas también se suma a esta experiencia no apta para todos los bolsillos.

Resort Mayakoba de Riviera Maya Rosewood Hotels

La estancia en este exclusivo rincón del Caribe está valorada en 3.000 euros la noche, aunque quizá ellos, por ser las estrellas del momento, podrán disfrutarlo sin coste alguno con la correspondiente pulserita de ‘todo incluido’. Eso si eligen para su exclusiva estancia la suite con la que todos sueñan, aunque no todos pueden permitirse, que cuenta con 143 metros cuadrados de puro lujo y una terraza privada de 56 metros, más grande que muchas viviendas del común de los mortales. Y para asegurar que su visita sea exquisita, contarán con mayordomo propio, pues cada villa tiene su propio encargado de que la experiencia de sus clientes esté a la altura de sus expectativas.

Resort Mayakoba de Riviera Maya Rosewood Hotels

Pero lo que más le preocupa a Luis Miguel y Paloma Cuevas es su privacidad. Proteger su romance de miradas indiscretas siempre ha sido su principal intención, siendo anecdóticas las veces que han sido fotografiados por los paparazzi. No quieren que la atención mediática se fije en ellos, aunque parece tarea complicada, por lo que se conforman con que sus pasos sean lo más discreto posible. En este resort de lujo esto lo tienen asegurado. Primero, porque es muy difícil acceder a él, tan solo a través de embarcaciones que surcan los canales hasta llegar al complejo hotelero. También por el hecho de que hay un amplio equipo de seguridad que proteger a sus clientes y, por supuesto, está la parte económica, pues no todos los paparazzi pueden pagar en estos tiempos el dineral que piden por las villas para optar a tener (o no) una fotografía que luego hay que tratar de vender al mejor postor.