Georgina Rodríguez, contundente contra los que hablan de su crisis con Ronaldo

Algunos medios portugueses sugieren estos días que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrían estar pasando una de sus peores crisis, tras más de siete años juntos. Hay incluso quienes hablan de ruptura. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han desmentidio tal supuesto.

Que no exista confirmación por parte de ninguno de ellos hace que los rumores no se disipen, por eso Georgina ha decidido publicar en sus Stories de Instagram un mensaje en el que que deja claro no hay crisis.

"El envidioso inventa un rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree", escribe la influencer queriendo zanjar los rumorees de una vez.

En "Noite das Estrelas" (CMTV) se llegó a decir que Cristiano estaba molesto con la actitud de la influencer. Pero fuentes próximas al jugador aseguran que no "están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar".

También se ponía el foco de la crisis en la madre de CR7, Dolores Aviera, con quien la influencer parece no tener muy buena relación.