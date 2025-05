El polémico vídeo de Halle Berry desnuda en la cama con su novio

A Halle Berry le encanta escandalizar y mantenerse en la cresta de la ola, removiendo a sus fans de sus asientos. No solo a través de sus icónicos papeles en el cine o sus apariciones públicas en sus quehaceres como estrella de Hollywood. También en redes sociales. Pero quizá haya traspasado un límite al mostrar su intimidad en la cama con su pareja, el productor musical Van Hunt. Un vídeo que está causando sensación en las redes sociales, al generar un avivado debate entre los que lo condenan y esos otros que no entienden el problema.

La actriz quería hablar a sus seguidores sobre las relaciones íntimas. No encontró una forma mejor para hacerlo que en la cama, desnuda y acompañada de su pareja. Y así surge una controversia que sacude los Estados Unidos de costa a costa: “Aquí estamos en Cannes, con Van. Nunca había estado tan feliz de que terminara el Día de la Madre. Les conté cómo comenzó mi Día de las Madres y ahora les voy a contar, no les voy a mostrar cómo va a terminar. ¿Verdad, amor?”, le pregunta Halle Berry a su amado, a su lado en la cama, también sin ropa a pesar de estar mostrándose a una audiencia cifrada en millones de personas.

El polémico vídeo de Halle Berry en la cama

No ha tardado mucho el vídeo en convertirse en todo un fenómeno viral. Y todo gracias al hecho de que no todo el mundo opine igual una vez que lo ha visto. Hay opiniones para todos los gustos. Unos no dudan en felicitarla por tener una vida sexual activa y no tener reparo en presumir de ello con naturalidad ante el público. También los hay que lo encuentran innecesario. Otros consideran que es de mal gusto hablar de estas cosas y que quizá no sea Instagram la red social en la que se comparte contenido para adulto. Exagerados nunca faltan, pues no se les ve más que el rostro, aunque la cama y la pose invita a pensar que no llevan nada de ropa mientras hablan de juegos de alcoba.

Halle Berry está en una de sus mejores etapas. No solo profesionalmente, sino especialmente en el amor, después de haber aparecido en su vida Van Hunt, a quien considera su media naranja. Y eso que ha probado suerte con otros hombres, como con Gabriel Aubry o Maceo-Robert, pero parece que nunca se había enamorado hasta tal punto. Es más, ella misma reconoció que Van, con el que sale desde hace cinco años, es el primer hombre del que “enamora perdidamente sin haber tenido sexo previo”. Le considera una persona “mágica” y con una “energía transformadora”. También parece estar satisfecha en la cama, como así le aplauden los que se alegran por ella en medio de esta polémica.