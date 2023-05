Jane Fonda pide meter al «hombre blanco» en la cárcel por el cambio climático

La actriz Jane Fonda ha culpado al «hombre blanco» por ser responsable principal de la «crisis climática» y ha pedido que se enfrente al «arresto y la cárcel». «Es una tragedia que tenemos que parar por completo. Tenemos que arrestar y encarcelar a esos hombres», dijo el pasadosábado en el Festival de Cine de Cannes.

Además, la actriz agregó que «no habría crisis climática si no hubiera racismo». «Los hombres blancos son los únicos que importan y luego todo lo demás [está] en el fondo», dijo destacando la «jerarquía» que les da poder a los hombres. Fonda compartió por primera vez sus pensamientos sobre la conexión entre el racismo y el cambio climático en una entrevista en «El Show de Kelly Clarkson», a principios de este año. «¿Dónde pondrían la mierda?», dijo entonces. «No la van a poner en Bel Air. Tienen que encontrar un lugar donde vivan los pobres o los indígenas o la gente de color».

La activista pidió el sábado a quienes están en posiciones privilegiadas de poder que actúen rápidamente, ya que según ella queda menos de una década para salvar al planeta de los efectos del cambio climático. «Esto es serio. Tenemos alrededor de siete u ocho años para reducir a la mitad de lo que usamos de combustibles fósiles y, desafortunadamente, las personas que tienen la menor responsabilidad son las más afectadas», dijo. «Sur global, gente en islas, gente pobre de color», continuó la actriz. Sus comentarios se produjeron después de una pregunta de la audiencia en el famoso festival de cine. «Es bueno que todos nos demos cuenta de que no habría crisis climática si no hubiera racismo. No habría crisis climática si no hubiera patriarcado», continuó Fonda.

No es la primera vez que la actriz de «Grace and Frankie» genera titulares por sus llamativos comentarios sobre tema de alto contenido político. En una publicación de blog de julio de 2020 titulada «Supremacía blanca y la crisis climática», Fonda se refirió a la conexión entre ambas. Argumentó que la supremacía blanca está arraigada en todas las instituciones culturales y, por lo tanto, afecta a todos los problemas sea cual sea su índole (económicos, políticos y/o climáticos).

Con 85 años, la actriz sigue interpretando el papel de activista a la perfección: en 2018, en plena promoción de la película «La Juventud», dirigida por el director Paolo Sorrentino, dio prioridad a su discurso sobre el movimiento «Black Lives Matters».

Trabajadoras vulnerables

Ese mismo año, decidió llevar el movimiento «Me Too» un paso más allá, hasta el Congreso, para defender a las trabajadoras más vulnerables, como las empleadas domésticas o las trabajadoras del campo. En 2019, la actriz era arrestada todos los viernes por protestar en Washington contra el cambio climático. En 2020, empezó a convocar ella misma las protestas. Y, ese mismo año, volvio a enfundarse sus características mallas de aeróbic para pedir el voto demócrata e impedir una nueva victoria de Donald Trump.

El viaje que persigue a la intérprete

En julio de 1972, Fonda visitó Vietnam, como parte de su activismo contra la guerra que enfrentaba desde hacía casi dos décadas a Washington y a Hanói. Se reunió con soldados vietnamitas, posó con algunos de ellos y dio declaraciones que estremecieron a la opinión pública estadounidense. Pero lo que realmente causó polémica fue una foto, en la que se la veía rodeada de periodistas y soldados y sentada en una batería antiaérea que los norvietnamitas usaban para derribar los aviones estadounidenses. Muchos la tildaron de «traidora».