De Jimmy Kimmel a Bad Bunny, todos los presentadores de los Premios Oscar 2024

La gala que reunirá a muchos de los rostros más conocidos de la industria cinematográfica tendrá lugar este domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Uno de los eventos más importantes que cuenta con grandes nominaciones, sin olvidar la propuesta del director español Juan Antonio Bayona con “La sociedad de la nieve”.

A pocos días de la esperada 96ª edición de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, no quedan muchos detalles por descubrir. Ya se han revelado desde el lugar del evento hasta quienes serán los nominados en esta esperada edición. Sin embargo, aún hay muchos matices por conocer antes de preparar las palomitas y que de comienzo el espectáculo. Como el año anterior, el encargado de dirigir la gala será el prestigioso presentador de “talkshow”, Jimmy Kimmel. Desde la Academia se ha transmitido su emoción a la espera de que llegue el gran día: “Siempre soñé con ser anfitrión de los Óscar, exactamente cuatro veces”, bromeaba en el comunicado.

Sin embargo, Jimmy Kimmel no será el único personaje de renombre enfrente del gran día. Como se hace cada año, los distintos presentadores de las categorías de premios son una mezcla de anteriores ganadores del Oscar con personajes que tienen conexiones directas con los nominados.

El primer grupo de presentadores que ha incluido la Academia está formado por los ganadores de la anterior gala de los premios: Brendan Fraser de ‘The Whale’ y Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis de ‘Everything Everywhere All at Once’. Estos son cuatro de los ganadores al Oscar 2023 a los que se suman algunos de anteriores ediciones como: Mahershala Ali (‘Moonlight’ y ‘Green Book’), Jessica Lange (‘Tootsie’ y ‘Blue Sky’), Matthew McConaughey (‘Dallas Buyers Club’), Lupita Nyong’o (‘12 Years a Slave’) y Sam Rockwell (‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’), Nicolas Cage (‘Leaving Las Vegas’) y Al Pacino (‘Scent of a Woman’).

La segunda lista de presentadores se dio a conocer el pasado 29 de febrero desde los canales oficiales y en ella estarán artistas del calibre de Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O’Hara, Octavia Spencer y Ramy Youssef. Al margen de lo que cabría esperar, esta segunda lista no causó gran entusiasmo a los seguidores de estos prestigiosos galardones. Desde las redes sociales se empezó a cuestionar a la Academia la decisión de incluir a Bad Bunny como uno de los presentadores. En el segundo listado aparece el primero, pero no por ello se ha librado del intenso debate que generó al cuestionarle cuáles habían sido sus contribuciones artísticas al evento. No tardaron en salir a su defensa sus fans que sostenían que había sido un intérprete que había batido récords. Un primer debate con el que este promete ser una gala muy intensa que dará mucho que hablar.

Todo lo que hay que saber para no perderse detalle de los Premios Oscar 2024

Los Oscar 2024 se transmitirá en vivo por ABC el domingo 10 de marzo, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Este año la ceremonia se celebrará una hora antes, comenzando a las 16:00 hora local, lo que se traduce como la 01:00 horas de la madrugada del domingo al lunes en España peninsular. Aparte del nombrado canal, los premios también se podrán seguir desde otros servicios de streaming como son Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.