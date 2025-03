Ben Affleck habla por primera vez de su divorcio de Jennifer López y explica los motivos

Han pasado siete meses desde que Jennifer López y Ben Affleckanunciasen de manera oficial que su matrimonio había acabado. Llevaban muchos meses más afrontando constantes rumores e informaciones que evidenciaban que lo suyo había fracasado estrepitosamente, a pesar de que muchos entendían su boda como el triunfo mismo del amor, tras darse una segunda oportunidad dos décadas después de su primer romance. El actor quiso guardar silencio y nada ha dicho sobre el final de su unión y la firma de papeles. Muchos menos sobre los motivos que le ha empujado a tan drástica decisión. Hasta ahora.

El intérprete ha decidido romper su silencio. Después de que la prensa le preguntase de manera incesante qué sucedía entre él y la cantante, al final ha entendido que medio año después de hacerlo oficial es suficiente espera. Lo hace, sobre todo, para arrojar luz a los grandes misterios que han rodeado al final de sus días de amor. Se han publicado muchas informaciones que, según él, se alejaban mucho de la realidad. Su silencio era entendido como una confirmación, pero ahora lo rompe para dejar claro que se inventaron un “culebrón”.

Jennifer López y Ben Affleck Instagram

Ben Affleck habla al fin sobre los motivos de su fracaso con Jennifer López

“A algunas personas les gustan los culebrones y ese culebrón es independiente de la película que dirijas o en la que actúes. Les interesa el culebrón en general y tú te has convertido en un personaje de ese culebrón. No lo escribes, no lo diriges, ni siquiera sabes qué estás en él, pero estás”, hace frente el actor a los rumores que le han rodeado estos meses en una entrevista concedida a la revista ‘GQ’.

Mucho se ha hablado sobre los motivos que le habrían empujado a terminar su matrimonio con Jennifer López. Él mantiene que todo lo publicado son invenciones de la prensa y que nada se asemeja a la realidad. Quizá porque las versiones le hacen recaído en sus adicciones a su esposa harta de tratar de sacarle del eterno pozo. Ahora él lo niega todo: “No hay escándalo, ni telenovelas, ni intrigas. La verdad es que, cuando le preguntas a alguien ‘oye, ¿qué pasó?’ bueno, no hay un ‘esto es lo que pasó’. Es simplemente una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de una manera como todos lo hacemos normalmente”. ¿Qué pasó? Dice que nada…

No termina aquí, reconoce que Jennifer López “ha manejado ser una estrella con más destreza y habilidad que yo”. Se compara con su exmujer también cuando dice que “mi temperamento es ser un poco más reservado y privado que el de ella, pero como ocurre en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud ante estas cosas”. La conoce muy bien, pues llevan toda la vida en el mismo radar, aunque hayan sufrido sus épocas buenas y otras más distantes. “Cuando Jen y yo rompimos (la primera vez) el catalizador fue el enorme escrutinio en torno a nuestra vida privada.Cuando volvimos le dije que no quiero una relación en las redes sociales. Y luego me di cuenta de que no era justo pedir esto. Es como si te casas con un capitán de barco y le dices ‘no me gusta el agua’. Tienes que ser dueño de lo que sabías al iniciar cualquier relación”. Pero esa no fue la causa de su ruptura, según él.

Jennifer Lopez y Ben Affleck saliendo del hotel Crillon, el 23 de julio de 2022 en París, Francia. Foto por ABACAPRESS.COM GTRES

Ya ha dejado claro Ben Affleck que el fracaso de su matrimonio con Jennifer López no se debe a nada en concreto, sino a situaciones de la vida. Muy ambiguo. Es extraño que hable ahora después de tantos años en silencio sobre su romance, su crisis y después su ruptura. Explica el motivo y desvela que no le importa hablar de su privacidad “siempre y cuando se expresen mis verdaderos sentimientos, intenciones y creencias. Espero haber dejado claro que realmente ella es alguien a quien respeto mucho. Entiendo el deseo de querer saber o explorar nuestra postura opuesta sobre lo cómodos que nos sentimos al borrar la línea que separa la vida pública de la privada. Sin embargo, espero de verdad que lo que se mencione no refleje ningún tipo de negatividad o juicio al respecto. No siento más que respeto”, recalca.

“Supongo que existe una tendencia a querer identificar las causas profundas de una ruptura, pero si soy honesto y vuelvo a repetir, la verdad es mucho más sencilla y cotidiana de lo que la gente cree o considera interesante”, sostiene Ben Affleck al contextualizar el final de sus días felices con Jennifer López. Todo se acabó, según él, sin un hecho concreto. Quizá ella sí que encuentre algunas razones si llega el momento de reprochar lo que sucedió en su casa.