Lana Rhoades pide que borren todos sus vídeos porno de Internet: "Daría todo por recuperar mi dignidad"

La exactriz de cine para adultos Lana Rhoades ha abierto un debate sobre la industria pornográfica. Si en 2020, Mia Khalifa pidió que se retiraran todos sus vídeos tras revelar los malostratos a los que se había visto sometida, ahora ha sido Rhoades quien ha pedido lo mismo. En declaraciones al pódcast Three Girls One Kitchen, Rhoades denunció cómo fue tratada cuando fue actriz pornográfica y por eso quiere que se retiren todas esas escenas en internet.

Rhoades, que comenzó en el porno en 2019, ahora ya está retirada y dedicada al cuidado de su hijo. "A veces siento que estoy en negación y no puedo aceptar algunas de las cosas que he hecho. Intenté hablar con un terapeuta sobre una cosa que tuve que hacer para una escena que fue muy dura para mí", comenzó explicando Lana Rhoades. El motivo que le hizo dejarlo: "Un tipo me amordazó hasta vomitar y después meó en un cuenco". La situación no se quedó ahí, sino que "durante la escena me pidió que me lo bebiera, y no supe decir que no". La estadounidense explicó que "fue una de las escenas más asquerosas y repugnantes".

Además, ha confesado que no ganó mucho dinero mientras se dedicó al cine de adultos y que el dinero que tiene ahora lo debe a su cuenta de OnlyFans y a que es modelo de lencería erótica. Rhoades pide ayuda para borrar sus vídeos ya que no posee los derechos sobre ellos, y por tanto no puede eliminarlos. "Me arrepiento sinceramente. Le digo a la gente que, si pudiera volver atrás, lo daría todo por recuperar mi dignidad y mi respeto, y porque la gente no pudiera verme de esa manera", sostiene Lana Rhoades.