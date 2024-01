Michael Owen desvela la enfermedad rara que está dejando ciego a su hijo con 17 años

Michel Owen, uno de los futbolistas que marcaron historia en Reino Unido y que llegó a vestir la camiseta del Real Madrid en sus años dorados, está hundido. Se retiró de los terrenos de juego en 2013 para centrarse en la felicidad que le aportaba su familia, pero ahora vive sumido en una constante preocupación por la enfermedad que sufre su hijo James, de 17 años. Una afección considerada rara, conocida como enfermedad de Stargardt, que le está dejando sin vista a consecuencia de una condición genética que degenera su capacidad. Desde que tiene 8 años, lidia con las consecuencias de este mal que amenaza con dejarle ciego.

“Cambiaría mis ojos por los suyos y le quitaría el dolor”, llega a confesar Michael Owen al hablar sobre la enfermedad que amenaza la vista de su hijo James. De hecho, el exjugador asegura que ahora, a sus 17 años, “está clínicamente ciego”. Es un drama para un joven que soñaba con seguir los pasos de su padre como futbolista y continuar con el legado familiar que ya inició su abuelo, Terry Owen, que militó como delantero del Everton y Chester.

Michael Owen y su hijo James BBC

La dura revelación de Michael Owen tuvo lugar durante la presentación del documental ‘Football is for everyone’. Aquí expuso algunas de las limitaciones que se está encontrando su hijo en su día a día por su falta de visión, a la vez que reconoce como él mismo se ha frustrado por pensar en todo lo que renunciará su hijo en su vida. Por ejemplo, habla de que no podrá conducir o que, cuando la familia ve un partido de fútbol, James no puede sumarse al debate y a analizar las imágenes, pues no puede verlas con nitidez y por carecer de visión periférica. Aun así tiene un aspecto positivo, que también quiso subrayar durante su presentación y es que el futbolista puede disfrutar más de la compañía de su hijo que a esas edades suelen estar más pendientes de amigos y amoríos que de compartir momentos con su padre.

“Antes me enfadaba al volver del colegio, porque no podía hacer lo mismo que mis compañeros y algunos se metían conmigo. Era alguien diferente entonces, mucho más negativo. Ahora veo todo de una manera más positiva y es gracias a mi padre. Me ha ayudado y me ha hecho ser más feliz, enseñándome cómo tomarme los comentarios y las bromas”, ha reconocido el propio James, alabando el apoyo que siente de su padre.

Michael Owen con su hijo James Instagram

Y es que Michael Owen quiere proteger a su hijo, por ejemplo, limitando las visitas al médico para recibir las mismas noticias: “Antes íbamos cada mes, pero ahora no tanto. ¿Para qué? ¿Para que nos digan que no mejora?”. Es por ello que dice “seguir adelante y si hay algún avance en el futuro será genial y si no, todavía tendrá una vida increíble”, algo con lo que coincide con su hijo, quien no quiere esperar el futuro mientras se pierde el presente: “No suelo pensar en eso, aunque sé que hago cosas muy distintas que las que hacen los chicos de mi edad. Pero lo he superado, no noto la diferencia. No estoy sentado esperando que aparezca una cura”.