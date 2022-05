La reacción de Michael Owen después de que confundieran a su hija con una modelo de OnlyFans

Gemma, hija del que fuera jugador del Real Madrid y del Liverpool, entre otros equipos, ha hablado sobre las fotografías que circulan por OnlyFans, ha aclarado no ser la modelo cuyas fotos circulan en dicha red social. Esta confusión, además de a ella, ha “horrorizado” a Michael Owen según su entorno.

Noticias relacionadas Laotraliga. Pipi Estrada desvela su sueldo como periodista deportivo en Onda Cero

“Michael está horrorizado de que el nombre de su hija se use fuera de lugar y todo lo que quiere es que se aclare esta situación”, aseguró una fuente del entorno de Owen en Daily Mail. “Claramente no es Gemma la de las imágenes. Ella no usa OnlyFans y sólo aparece en bikini para promocionar su marca. Es un padre protector, y ahora que Gemma se está haciendo mayor quiere hacer todo lo posible para cuidar su imagen y su reputación”, añadió.

Jill, una modelo irlandesa, ha aclarado que la modelo que sale en OnlyFans es ella y no Gemma: “¿Cuándo mis desnudos se filtran por todas partes y la gente piensa que es la hija de Michael Owen? Estoy enferma y ni siquiera me voy a molestar en quedarme callada porque demasiadas personas me lo han enviado ya. Es el hecho de que los hombres se están dando cuenta de que podría ser una adolescente”.

La reacción de la hija de Michael Owen a lo sucedido en OnlyFans

Gemma, de 19 años, ha querido agradecer a Jill el haber aclarado todo. “Parece que un tipo está haciendo circular imágenes haciendo creer que soy yo. Estas fotos fueron tomadas del OnlyFans de esta chica. Estas imágenes claramente no son mías. Gracias a esta chica por aclararlo todo. Y para que conste, yo no tengo OnlyFans”, escribió la hija de Michael Owen en sus redes sociales.