Neymar y Bruna Bianchi se separan un mes después de tener a su primera hija

Neymar, delantero del Al-Hilal de Arabia Saudí, y la modelo Bruna Biancardi, han roto después de anunciar el nacimiento de su primera hija hace tan solo un mes. Un embarazo que ya estuvo salpicado por los rumores sobre las infidelidades del brasileño. Ha sido Biancardi la que ha anunciado su ruptura a través de sus redes sociales. "Este es un asunto particular, pero, como diariamente, me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie", confirma sobre su relación en un stories en su cuenta de Instagram, perfil en el que acumula más de nueve millones de seguidores.

"Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a frecuentes noticias [sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar]. Muchas gracias", ha puntualizado sobre su relación con el jugador.

En junio de 2023, el propio jugador utilizó las redes sociales para admitir que había traicionado a su pareja con otra modelo. Neymar le pedía perdón entonces públicamente: "Cometí un error. Me equivoqué contigo. Cometo errores todos los días. Pero los errores que cometo en mi v Neymar ida personal los resuelvo en casa". Además aclaraba que no imaginaba una vida sin la madre de su hija y expresaba su voluntad de querer intentarlo: "Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros, te amo".