Rauw Alejandro se marca un Shakira y le canta a Rosalía

Igual que Shakira ha contado su ruptura con Gerard Piqué a través de sus canciones, Rauw Alejandro ha hecho lo mismo con Rosalía. El cantante portorriqueño ha utilizado su último tema, "Hayami Hana", como carta de despedida para expresarle sus sentimientos.

El tema, que ha visto la luz hoy viernes 11 de agosto, cuenta ya con cientos de miles de reproducciones. Los fans de la pareja sabían que esta canción estaba a punto de salir y lo deseaban para así conocer más detalles de su inesperada ruptura sentimental. El contenido de la letra no ha defraudado. Ya solo su título, en japonés, "Hayami Hana", significa flor rara y hermosa.

A diferencia de Shakira, Rauw Alejandro no hace ninguna alusión en la letra al nombre de Rosalía, aunque el single es una auténtica carta de despedida a la persona con la que ha compartido los últimos tres años. Entre estrofas, el artista vuelve a negar alguna infidelidad: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder", dice el tema.

Rosalía y Rauw Alejandro en la gala de los Latin Grammy John Locher John Locher/Invision/AP

Además, Rauw Alejandro revela que él no quiso dar por zanjada la relación y que fue la cantante de "Motomami" la que tomó la decisión. "Hеmos discutido, me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme”.

En "Hayami Hana" también se alude al volumen de trabajo de la pareja y al peso de la fama. "Quise por igual tus cualidades y defectos todo de vuelve más difícil con el tiempo. Pero no todas las personas están preparadas para esto. Y no te culpo, la vida que llevamos no es para todo el mundo. La prensa, las redes, las presiones de grupo. Estando lejos es más difícil, más fácil juntos. Trabajamos sin parar, pero ¿hasta qué punto", canta Rauw Alejandro.