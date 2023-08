Rauw Alejandro lanza una canción para Rosalía: "Todas mis canciones son pa' ti. Otra como tú no creo que exista"

"Por si acaso nunca volvemos hablar, Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voa' hacerme el fuerte.Yo no voy frontear. Aquí to el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar. Si, aqui no hay no hay nada que ocultar. Pero hay un pal de cosas que del pecho me quiero sacar" así comienza la canción que Rauw Alejandro ha dedicado a Rosalía, tras haber confirmado su ruptura después de oficializar su relación el 25 de septiembre de 2021.

El cantante ha querido desconfirmar todas las sospechas de infidelidades y advierte que aunque todo el mundo hable, nadie sabe nada: "Todos dicen que saben y saben un carajo"

Por si acaso nunca volvemos hablar,

Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar,

Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar

del loquito tuyo que te quería de verdad.

Y no voa' hacerme el fuerte

Yo no voy frontear

Aquí to el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar

Si, aqui no hay no hay nada que ocultar

Pero hay un pal de cosas que del pecho me quiero sacar.

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Saben un carajo…

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Dis que saben

Saben un carajo…

Hemos discutimos,

Me cuesta expresarme,

Todas mis carencias ya tu te los sabes,

Yo también tus cosas tengo que aguantarme

Pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme.

Y que pena las parejas ya no duran,

duran poquito, quedan pocos viejitos

que nos digan sus truquitos,

De que manera puedo ver

Toda la vida contigo el amanecer.

Y mami yo no tengo la respuesta para esto

Pero quise por igual tu cualidades y defectos.

Todo se vuelve mas difícil con el tiempo

Pero no to’ las personas están preparada pa’ esto.

Y no te culpo, la vida que llevamos no pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil junto,

Trabajamos sin parar pero hasta que punto…

Estar en nuestro campito,

vale mas que to’ el dinero y la fama,

Despertar y verte a mi lado,

no dan ganas de salir de la cama.

Ey, todas mis canciones son pa’ ti desde afrodisíaco,

to’ el mundo sabe eso, eso no viene al caso,

es que no dejo extrañarla durmiendo en mis brazo,

no se como parar de pensar en ese ultimo abrazo,

Y si supiera que iba hacer el ultimo no la hubiera soltao’

tal vez ahora estuviera a mi lao’

viendo pelis en la camita arropao’,

pero este verano me toco estar como el sol, soliao’…

Yo sere muchas cosas, pero nunca infiel

Ella siempre tuvo la clave de mi cel

Esto fue algo mas que no esta en mi poder,

Mi niña de cristal, mi barquito de papel

Te desarmaste y arreglarte intente,

Aunque lejos te me fuiste, me quede

Ahora no estoy pero quiero que sepas que

Tu eres mas fuerte de lo que te crees,

Y espero que algún podamos reírnos del pasado

Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo

Si los mejores días tu me ha regalao’

Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’…

Todo de ti y lo volvería hacer

Terminare nuestra casita por si te da con volver

Hoy te dejo de escribir,

No de querer,

Como olvidar tus besos después del Nap Aquel…

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Saben un carajo…

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Todos saben

Dis que saben

Saben un carajo…

Pa terminar!

Se que vas hacer la mejor artista,

Es otra como tu en verdad no creo q exista

Eres la portada mas bella de todas las revista

Yo si lo sabría aunque no tenga vista..

Sin con tan solo escuchar tu voz

El mar se calma de cualquier tormento

Miles de personas piensan lo mismo

No lo digo yo por culpa de este sentimiento

Y, desde “Los Angeles” lo supe

Ella es mi “Motomami”

Que vendrá después nose

Pero sé que pa’ ti serán to los Grammys, ey!

Estudiaran tu arte con el pasar del tiempo

Cuando planean se que siempre te cogen de ejemplo

Y aunque te copien fallaran en el intento

Porque solo Dios escoge a pocos con ese talento.

Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría,

eres medicina,

Tu me curas el corazón

Todas esas noches en casa bailando nuestra canción

Y si la vida me junta contigo en otra ocasión

Yo no le discuto al destino la razón…

Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti

Diablo! nena te voy a extrañar

No vi venir que esto se fuera acabar

Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti

Esta vez no te voy a parar

te digo adiós que te vaya genial

Ay ya ya yay! como duele

te digo adiós que te vaya genial

Ay ya ya yay! como duele

te digo adiós que te vaya genial

Ay ya ya yay! como duele

te digo adiós que te vaya genial

Ay ya ya yay! como duele

Hayami Hana!

Hayami Hana!

Hayami Hana!

Hayami Hana!