Rosalía y Rauw Alejandro en el centro de las miradas: Su reencuentro antes de la Met Gala 2024

El fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro supuso un varapalo para todos sus seguidores. Fue el pasado verano, tras algunos rumores de infidelidad, cuando la pareja lanzó un comunicado oficial confirmando su separación. Los cantantes, que ya se habían comprometido, protagonizaron una de las rupturas más impactantes del panorama internacional de 2023.

En los últimos meses ya habían coincidido en varios eventos, pero el contexto de la Gala Met les propició un marco para acercar posturas. Como cada año, el primer lunes de mayo, las escaleras del Metropolitan Museum han contado con la presencia de numerosos rostros conocidos para disfrutar de una de las veladas más esperadas del año. La Gala Met 2024, organizada por Anna Wintour, contó con la presencia de personalidades como las de Shakira o Zendaya, pero también con la expareja formada por Rosalía y Rauw Alejandro. Ambos posaron en la alfombra por separado, aunque su relación parece ser muy buena.

Sin embargo, su contacto habría llegado más allá. Este martes las redes han estallado ante la posibilidad de que la pareja esté más cerca que nunca. Una usuaria de “TikTok” ha dado a conocer que habrían pasado el día anterior a la gala en el prestigioso restaurante neoyorquino Cipriani. “No sé que estará pasando entre ellos, no sé si han vuelto o solo son amigos, pero definitivamente algo está pasando”, arrancaba contando a sus seguidores. La información que ha presentado la ha obtenido de la cuenta de cotilleos de “Deuxmoi” y, aunque por el momento no hay imágenes que lo confirmen, la publicación no ha tardado en viralizarse ante una posible reconciliación. “Todos sabemos que Rosalía sigue dándole 'me gusta' a sus publicaciones y a publicaciones relacionadas con él. No veo que entre ellos haya una mala relación, pero verlos juntos de nuevo es fuerte”.

“Muchas celebridades están ahora en Nueva York por la Met Gala. A lo mejor tienen el mismo diseñador, no lo sé. Nunca he dejado de quererles como pareja y no me importaría que volviesen”, les dedicaba la joven en su publicación de “TikTok”.

La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro fue una de las más sonadas e inesperadas del 2023. De hecho, tuvieron que pasar varios meses para que el cantante puertorriqueño se sintiera preparado para hablar de uno de los momentos más complejos de su trayectoria profesional. Lo cierto es que fue una ruptura amistosa en la que no intervino ningún tercero, pero la imagen que se proyectaba desde las redes sociales era algo distinta y el rumor de la infidelidad circulaba en el aire: “Nunca lo había vivido, fue la primera vez que me pasaba algo así, y fue fuerte. Van pasando muchas cosas a la vez y uno no está preparado, no hay una enseñanza en un libro que te dice: ‘Bueno, eres artista, y te va a pasar esto’”, dijo el artista en una entrevista sobre la situación que obligó a la propia Rosalía a emitir un comunicado afirmando que no hubo infidelidad.