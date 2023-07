¡Confirmado! Rauw Alejandro rompe el silencio y confirma su ruptura con Rosalía, ¿qué pasó realmente?

Diversos medios se hicieron eco de los rumores sobre la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro. Sin embargo, ninguna de las dos estrellas de la música había confirmado ni desmentido la noticia... hasta ahora. Rauw Alejandro, el reconocido cantante puertorriqueño, ha decidido hablar al respecto y poner fin a los rumores en torno a su vida sentimental.

Mediante un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Rauw Alejandro expresó su sentir sobre la situación: "Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí".

Rauw Alejandro rompe el silencio y confirma su ruptura con Rosalía Rauw alejandro

El artista, reconocido por éxitos como "Todo de ti" y "Fantasías", no quiso ocultar la verdad y confirmó la ruptura: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad". De esta manera, Rauw Alejandro desmintió rotundamente los rumores que vinculaban su separación con la modelo colombiana Valeria Duque.

La noticia ha generado gran conmoción entre los seguidores de la pareja, quienes siempre han mostrado un profundo cariño y apoyo a ambos artistas. En su comunicado, Rauw Alejandro dejó claro que no tolerará las especulaciones y alegaciones erróneas: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Con esta contundente declaración, Rauw Alejandro pone fin a los rumores y cierra un capítulo importante de su vida sentimental. El cantante finalizó su mensaje con unas emotivas palabras para sus seguidores: "Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Atentamente, Raul".