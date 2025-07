Michelle Jiménez, Miss Universo España 2024: "Siempre me he mantenido fiel a mi esencia"

Decía el escritor neerlandés Harry Mulisch que "un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final". Pasar a una nueva etapa vital siempre conlleva un cúmulo de emociones, pensamientos e ideas que se agolpan en la cabeza. Michelle Jiménez (Barcelona, 9 de diciembre de 2002) está precisamente cruzando el umbral de uno de esos finales que te marca la vida, pero lo hace sin olvidar el comienzo que le permitió ponerse a prueba durante un año.

Elegida Miss Universo España en 2024, Jiménez tuvo la oportunidad de defender a nuestro país en la edición más reciente del certamen internacional, la cual se celebró en México. Casi un año después de su coronación, Michelle ha de traspasar su título y corona a una nueva reina de belleza. Hemos podido hablar con ella para saber de primera mano el balance y la retrospectiva que hace a partir de su reinado.

¿Fuiste al certamen pensando que tenías posibilidades de ganar? ¿O más bien fue un reto personal que te planteaste?

El tema de los certámenes de belleza en general me viene gustando desde pequeña. Yo ya veía Miss Universo porque mis padres son latinoamericanos, entonces es algo que va mucho en la cultura.

Sí que es cierto que conforme fue pasando el tiempo me lo fui planteando, pero de una forma muy lejana: en varios intentos, no ganar, volver a intentarlo, etc. Durante la concentración de Miss Universo España vi chicas súper talentosas, súper bellas físicamente y muy preparadas. Entonces me dije: "bueno, yo vengo aquí a pasármelo bien, a aprender y a volver en algún momento". Pero al final las cosas se dieron de otra forma distinta, que fue ganar a la primera.

Michelle Jiménez durante un evento de la concentración de Miss Universo 2024 Miss Universe Org.

La noche final fue increíble. Se me pone la piel de gallina porque fueron muchas emociones, además de que iba con un objetivo claro: currarme ese top 5 o ese top 10. La pregunta final me tocó muy de cerca, ya que era sobre la inmigración y el asilo en España. Pude desenvolverme desde el corazón, no fue algo que yo tuviera que estudiarme.

¿Crees que es importante que los jóvenes tengamos modelos a seguir y portavoces como tú que visibilicen las causas y problemáticas a las que nos enfrentamos hoy en día?

Absolutamente. Yo misma estoy pasando por este tipo de situaciones y puedo hacer que la gente se sienta más identificada conmigo. Soy Miss Universo España, pero sigo siendo una joven española trabajando y alquilando una habitación. Este tema es algo que a mí me preocupa y me da miedo, porque quiero tener mi propia familia, pero ahora mismo lo veo muy lejano. Estamos viviendo una situación económica y de viviendas que me parece triste.

Imagina que pudieras tener ahora una conversación con la Michelle de 2024, aquella que representaba a Baleares en el certamen nacional. ¿Qué te gustaría decirle?

Que confíe en ella, que las cosas van a salir como ella espera, y que luego una vez ya ganada la corona y alcanzado ese triunfo que abrace el proceso e intente no pensar en la gente.

Tu predecesora, Athenea Pérez y tú llevasteis a cabo una hazaña: fuisteis las dos primeras mujeres racializadas en representar a España en Miss Universo. ¿Cómo se siente haber hecho historia?

Si te soy sincera, durante la concentración tienes mucha gente que te anima. Las propias compañeras también me apoyaban muchísimo. Al principio pensaba que quizás dos mujeres racializadas seguidas no podían ganar, pero una de mis compañeras me hizo darme cuenta de lo que estábamos pensando. ¿No pueden ganar dos negras seguidas pero sí pueden ganar dos rubias seguidas? Ahí me cambié el chip.

Michelle Jiménez siendo coronada Miss Universo España por su predecesora, Athenea Pérez Miss Universe Spain Org.

Creo que hace falta mucho aprendizaje e ir educando poco a poco a la sociedad en ese sentido. Al final las críticas vienen de gente que no le importa nada los certámenes y nunca ha estado ni un mínimo implicada.

Al igual que Athenea, sufriste una gran cantidad de comentarios racistas y de odio. ¿Crees que has sabido gestionar bien la sobreexposición en redes sociales y las críticas sin fundamento?

La primera noche te puedo decir que fue de las peores de toda mi vida. Tenía la corona en la mesita de noche, estaba sin desmaquillar, con el vestido puesto todavía, sentada en la cama y llorando como si hubiera habido una catástrofe. Estaba leyendo comentarios de gente a la que le daba igual ser mala. En ese momento solo quería dormirme, despertarme, y decirle a Cres (director de Miss Universo España) que renunciaba.

Había pasado de una euforia total y absoluta de haber cumplido el sueño de la Michelle de nueve años que veía Miss Universo a llegar al hotel y que se desmoronara toda la vida. Comentarios de gente que no me conocía, gente que no le gustaba en persona, gente que no había compartido nada conmigo; todo simplemente por el mero hecho de que no ganó la que ellos querían o que no les pareció bien mi elección.

Al día siguiente tenía que despertarme a las siete de la mañana para hacer las fotos oficiales, varias entrevistas, fotos para revistas, etc., y yo tenía la cara hinchada de llorar toda la noche; fue muy duro realmente.

¿Cuándo tuvo lugar ese cambio de chip que mencionabas?

Ese cambio no sucede de un momento para otro, no es como que me levanto y ya. Es más como un proceso que sigo intentando interiorizar, incluso a día de hoy, cuando estoy a punto de entregar la corona. Que haya gente a la que no le gustes no significa que lo estés haciendo mal. Simplemente tienes que tratar de entender tu valor, entender que si tú has ganado es por algo y que la gente no puede venir y destrozar tus sueños y metas por la cara.

Tuviste solamente seis semanas de preparación entre tu victoria en Miss Universo España y el comienzo de la concentración de Miss Universo en México. ¿Cómo lo llevaste?

Al principio hubo momentos en los que pensaba que nada de esto era para mí, que no podría con ello y que no sería capaz de afrontarlo. Pero me apoyé en mi familia, sobre todo en mi abuela. De repente tuve ese diálogo interno conmigo en el que me decía: "Has pasado por cosas tan complicadas en tu vida que esto no te puede quedar grande. Tienes que cumplir tu sueño por mucho esfuerzo que suponga".

Retrato oficial de Michelle Jiménez, Miss Universo España 2024 Luis Martz

Fue un proceso de aceptación y de intentar no compararme. Aunque sí se busque objetividad e integración, es decir que todas las mujeres estén apoyándose, es un concurso de belleza y el físico importa en cierta medida.

También se busca también la belleza interior y la preparación, y en mi caso no me gusta mostrarme como súper fuerte, como que todo me da igual porque no es así. Antes que Miss Universo España soy una persona humana. Yo no soy 'influencer', una persona que ya está acostumbrada a disimular; en realidad soy una persona sincera, expresiva y a la que a veces le cuesta adaptarse al papel de Miss. La imagen que la gente quiere de ti es una en la que sea positiva y que me salga por personalidad, pero es que soy todo lo contrario, soy una Terranator.

¿Qué le dirías a esa gente que os juzga a ti y a otras mujeres y que dice que estáis apoyando algo sexista?

Las personas que juzgan lo hacen desde el desconocimiento, y las personas que conocen los concursos, que los siguen, que saben el avance que están teniendo no lo hacen. No nos juzgan porque entienden que al final no es sexista; si lo fuera solo ganaría la que es bella físicamente, y no es así, se valoran otras cosas. Siempre lo digo, la gente necesita informarse.

Me ha llegado a pasar que he estado en un programa de televisión y pusieron a una chica calificándose de súper feminista que dijo que lo estábamos haciendo mal y que a los hombres no se les preguntaba nada en los concursos, cuando en realidad sí se les pregunta. Hay un problema muy grave de desinformación, y si te documentaras un poco tendrías material para debatir, para aprender del otro. Se trata de compartir puntos de vista, no en criticar desde el desconocimiento.

Yo soy objetiva, es decir sé que hay cosas que cambiar, que puedo decir: "esto no me gusta, esto me parece mal, esto sí me gusta, etc.". Lo que pasa es que es más fácil atacar algo que solo conoces desde otro punto de vista. Hace muchos años pues los concursos quizás sí que tenían otra visión, pero ahora se busca un proyecto social, se premia ser la mejor compañera, creas una hermandad... Somos capaz de hablar de todo pero la gente no ve o no quiere ver que es una experiencia muy completa.

¿Fue difícil convivir con más de un centenar de aspirantes durante las semanas que duró la concentración de Miss Universo?

Éramos 130 mujeres y ni te puedes llevar bien con todo el mundo ni puedes intentarlo. Sin embargo, algo que resonaba mucho era que las españolas éramos muy majas y agradables. Estuve a punto de conseguir el premio de Miss Simpatía, como lo hizo Athenea Pérez.

Candidatas de Miss Universo 2024. De izquierda a derecha: Ileana Márquez (Venezuela), Marianela Ancheta (Cuba), María Fernanda Beltrán (México), Michelle Jiménez (España) y Ana Gabriela Villanueva (Guatemala) Leo Style

Pero creo que al final, por mucho que lo intentes, es imposible llevarse bien con todas. Cada una viene al concurso con sus objetivos, sus ideas y mil cosas en la cabeza. Y si a eso le sumas el estrés que supone prepararte para el concurso, al final es un conjunto de factores.

¿Piensas que el no haber logrado clasificar en Miss Universo te enseñó una lección? ¿Cambiarías algo de tu participación si te permitiera haber avanzado?

Miss Universo me enseñó que da igual lo que hagas, que lo que van a buscar es algo que tú no sabes. En el momento de anunciar el top 30 sí me puse mala e incluso lloré, porque te ves en las quinielas, la gente te dice que vas a clasificar, etc., y te piensas que ha habido un error. Pero luego recapacitas y te das cuenta de que cada jurado delibera y busca una cosa distinta. Si tú no eres lo que buscan tienes que seguir con tu vida. No puedes quedarte en eso ni dejar que te limite. Ni vales más ni vales menos por clasificar, por ganar o por quedarte fuera.

Y si tuviera la capacidad de cambiar algo durante mi preparación no modificaría nada. Fui yo en toda mi esencia, y no hice nada que dijera "esto es un motivo para no clasificar". Hago un muy buen balance de mi participación y estoy contenta tanto con el resultado como con el aprendizaje.

En cuestión de días coronas a tu sucesora. ¿Qué cualidades crees que tiene que poseer una candidata si quiere ser Miss Universo España?

Lo primero, independientemente de todo, buscamos alguien con una belleza física capaz de entrar por los ojos. También se busca a una mujer con personalidad, es decir que llegue a un lugar y sea capaz de relacionarse con todo el mundo. Una Miss Universo España tiene que ser capaz de hacer reír, de hacer que la gente la escuche, y de hacer que cuando la gente la mire a los ojos vean a una mujer real y genuina.

Este título va más allá de ser una modelo inaccesible, va de que una niña te vea y se sienta inspirada a ser como tú; ese tipo de cosas son esenciales. También se valora mucho la inteligencia, las metas y el propósito que quieres alcanzar mediante esta plataforma.

¿Qué consejo sacado a partir de tu experiencia nos darías a la hora de aplicarlo en el día a día?

No escuchar a las personas que quieren destruirte o quieren hacerte daño. Esa gente seguramente tiene mucho más daño en su interior, por eso lo quiere proyectar en los demás, y eso no nos puede afectar bajo ningún concepto.

¿Qué proyectos tienes cuando entregues la corona? ¿Te gustaría seguir vinculada al mundo de los concursos de belleza de alguna forma u otra?

Me gustaría seguir el mundo de la belleza: como modelo, haciendo más castings, como actriz, participando en la comunicación, etc. Quiero seguir un poco por esa línea y aprovechar las oportunidades que me ha brindado también el haber estado en Miss Universo.

Michelle Jiménez desfila durante la competición de traje típico de Miss Universo 2024 GETTY Images

Sobre los concursos de belleza, no sé si seguiría tan implicada. A veces me apetece ir a participar a otro y ver si quizás clasifico, pero luego se me va. Hay ocasiones en las que me lo planteo, pero va por momentos. No tiene pinta de que vuelva a uno, pero nunca digas nunca.

¿Cómo te gustaría que la gente recordase tu paso por los concursos de belleza?

He sido siempre muy graciosa, me encanta hacer reír a la gente, y considero que mi objetivo ha sido cumplido cuando le he sacado a alguien una carcajada o una sonrisa.

Quiero que la gente vea que es posible ser Miss sin tener que cambiar tu personalidad. Que cuando en el futuro alguien recuerde mi época como reina de belleza diga: "Michelle siempre se mantuvo fiel a su esencia".