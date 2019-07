Cristiano Ronaldo no será imputado por violación en Las Vegas

El jugador luso no tendrá que hacer frente a una acusación sobre un presunto delito de violación a la joven Kathryn Mayorga, ocurrido en un hotel en Las Vegas en 2009, cuando Cristiano Ronaldo jugaba todavía en el Manchester United. Así lo ha anunciado la Fisalía del condado de Clark, en Nevada, que se hace cargo de la investigación.

El caso fue dado a conocer a través de la revista alemana Dier Sipegel quien también aseguraba que se había firmado un acuerdo de confidencialidad de 375.000 dólares entre el ex jugador del Real Madrid y la acusada. La presunta acusación la hizo Kathryn mayorga, una ex modelo que aseguró que CR7 la violó en un hotel de Las Vegas. Mayorga recibió un informe médico para constatar las pruebas de ADN y puso una denuncia en la Policía aunque no dio el nombre del supuesto violador, motivo por lo que el caso quedó cerrado, supuestamente. La verdad es que no fue así, y poco después se conoció que Mayorga y sus abogados habían firmado un acuerdo de confidencialidad .

El año pasado la ex modelo rompió el acuerdo y pidió a las autoridades estadounidenses que reabriera el caso aludiendo que había aceptado el trato bajo presión.

“Después de revisar la información presentada, las acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probadas más allá de la duda razonable”, concluía ayer el comunicado de la Fiscalía del condado de Clark. Queda pendiente por resolver la compensación económica que Mayorga reclama a Ronaldo al que además acusa de conspiración, difamación, ruptura de contrato, coerción y fraude